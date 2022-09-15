Чипировать или нет? Вот в чем вопрос! В Биробиджане кардинально решили заняться животными

Домашних животных планируют чипировать в Биробиджане
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Владельцы домашних животных в Биробиджане переполошились после новости о том, что в городе собираются чипировать всех домашних животных. «КП» - Хабаровск» разобралась в вопросе, кому стоит переживать о нововведениях.
В 2019-2020 годах на территории ЕАО уже проходили подобные акции, когда власти отлавливали и чипировали безнадзорных животных. Пройти добровольную и бесплатную процедуру предложили жителям поселков и деревень. Однако она не вызвала положительной реакции у населения, так как большинство домашних собак выгуливается без присмотра.
- В мэрии Биробиджана и региональном правительстве этот вопрос прорабатывается. Депутатами Законодательной и гордумы разрабатываются механизмы для реализации такой программы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Ващенко, руководитель пресс-службы мэрии Биробиджана.
Такая щепетильная тема вызвала бурю обсуждения у жителей. Кто-то истолковал информацию, что любой домашний питомец в обязательном порядке будет чипирован, включая домашних кошек. Однако это не так.
В данном случае рассматривается вопрос контроля собак и записи информации об их владельцах. Ведь за случаи выгула животного без присмотра можно получить штраф от одной до трех тысяч рублей.
- Зачастую жители сел с утра отпускают своих собак гулять и только вечером пускают обратно. Животные сбиваются в стаи и могут вести себя неадекватно.
При этом работа по отлову бездомных животных продолжится в прежнем режиме.
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