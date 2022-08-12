Стая давно кошмарит местных жителей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бродячие собаки захватили территорию перед православным приходом Пресвятой Богородицы Хабаровской епархии, который расположен в здании бывшего кинотеатра «Мир» в районе Пятой площадки. Именно там и произошла попытка нападения своры животных на пятилетнего мальчика.

- Собаки окружили и кинулись на мальчика пяти лет. Хорошо, что в этот момент иерей Стахий, настоятель прихода, был рядом. Он смог отбить ребенка у озверевшей лающей стаи. Это не первый случай, когда собаки на кого-то бросаются. Мы обращались в администрацию района по этому поводу. Часть животных действительно отлавливали, стерилизовали и возвращали обратно. Но они сбились в большую стаю, потому что местные жители их подкармливают на близлежащей стоянке, и собаки начали считать эту территорию своей, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Постоев, помощник председателя приходского совета.

По словам служителя церкви, мальчик не пострадал, но сильно испугался. Псы немногим меньше ребенка могли почуять в нем конкурента за еду.

Несмотря на то, что в городе активно занимаются безнадзорными животными, случаи нападения становятся нередкими. Городские власти занимаются отловом, стерилизацией и чипированием собак, но возвращают их обратно в естественную среду обитания.

По информации мэрии Хабаровска, с начала года в городе выловлены 1007 безнадзорных животных. Работа в этом направлении осуществляется через комитеты по управлению районами. За это время 26 собак были помещены на пожизненное содержание в приют из-за проявления агрессии.

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