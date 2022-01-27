На Колыме введен режим ЧС из-за агрессивных бродячих собак

Стая уличных собак Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Магадане 27 января введен режим чрезвычайной ситуации из-за того, что в соцсетях участились жалобы от местных жителей на скопления стай безнадзорных собак. Из-за этого необходимо принимать меры. Обстановка для жизни и здоровья граждан в городе сложилась критическая, что и потребовало от властей введения таких мер.

- Уличных собак будут отлавливать и доставлять в приюты специальные группы. Поэтому для владельцев вынесено предупреждение - не отпускать своих питомцев гулять без поводка. Так как все бесхозные животные будут отлавливаться. Зачастую домашние собаки бегают по улицам на свободном выгуле. В этом году серьезных случаев с укусами не было, но в прошлом году были, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Магадана.

В городе очень много безнадзорных собак свободно гуляет в частном секторе, на продуктовых базах и других подобных местах.

Решение о введении ЧС в Магадане было принято специальной комиссией. Было решено, что границы действующих мер определены от Комсомольской площади вдоль улицы Гагарина до пересечения с улицей Кольцевой.

- Что делать с бездомными собаками, вопрос открытый. Бесконтрольные стаи опасны, это факт. К сожалению, в нашем городе эта проблема очень серьезная, поэтому мы и ввели режим ЧС с установлением местного уровня реагирования, - отметил Юрий Гришан, мэр Магадана.

Координация будет проходить в круглосуточном режиме. Для ликвидации последствий, связанных с безнадзорными животными, привлекаются сотрудники управления по делам ГО и ЧС мэрии Магадана, а также комбината зеленого хозяйства.

Ситуация с уличными собаками обострена не только в Магадане, но в других регионах Дальнего Востока и не только. Все это напоминает какую-то эпидемию собачьей агрессии.

Например, похожая ситуация с агрессивными бродячими псами наблюдается и в Комсомольске-на-Амуре. Там некая Дарья Сергеевна - жительница микрорайона Таежного - пожаловалась, что по улицам района разгуливают стаи по семь-десять собак в каждой. По ее словам, агрессивные животные бросаются на людей, а детей страшно опускать одних.

Также Дарья утверждает, что кто-то якобы специально выпускает собак из машин, и просит принять жесткие меры по отлову уличных животных.

Обращение комсомольчанки приняли в администрации, ответить пообещали в течение 12 дней.

- Мы отрабатываем все заявки. На данный момент их более десятка, причем из разных районов города. Специально обученные сотрудники действуют по закону - отлавливают бесхозных собак, стерилизуют, дают таблетку от паразитов и через какое-то время отпускают. Это все, что мы можем делать. Ловить чипированных животных нельзя. Также в городе есть один частный приют, но его мощностей не хватает, чтобы содержать всех бездомных животных Комсомольска, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе администрации Города юности.

Напомним, в селе Мирное Хабаровского края стая покусала 10-летнюю девочку. То, что ребенку удалось спастись, мама школьницы называет не иначе как чудом. Все произошло 17 января. Утром девочка пошла выносить мусор. Возле баков привычно разгуливала стая дворняг, которая напала на ребёнка.

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