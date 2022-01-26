«Очень много собак»: мама покусанных детей прокомментировала ситуацию в Биробиджане

Животные сбиваются в стаи и окружают детей Фото: Евгения ГУСЕВА

Вопиющий случай произошел на днях в Биробиджане. Бродячие собаки напали на брата и сестру. Результатом стали прокушенные конечности, зашивание ран и предстоящее длительное лечение. Мама пострадавших рассказала, что эти собаки буквально терроризируют прохожих.

- У нас на втором Биробиджане их очень много, так же как на Осенней сопке. Соседи, как и я, возмущены происходящим и подтверждают, что животные агрессивные, - рассказала «КП» - Хабаровск» Вера, мама покусанных детей.

Новые случаи нападения собак уже начинают становиться обыденностью. Жители городов боятся, зоозащитники отрабатывают жалобы и призывают не паниковать, а волонтерские группы проводят проверки, действительно ли собаки агрессивные. Как рассказывают жители Биробиджана, в отдельных районах бродячих псов настолько много, что люди боятся лишний раз выходить из дома, выбирают обходные пути до остановок и опасаются за жизни своих детей.

- На Космонавтов (та же улица, где недавно напали на школьников) собирается огромная стая. Можно насчитать 16 собак. Они кидаются на детей, потому что те не знают, как себя с ними вести. Моего сына свора тоже окружала несколько раз. Он начинал кричать, и женщина с балкона выходила и отвлекала собак на себя. Пока что обходилось без серьезных происшествий, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлана, жительница Биробиджана.

Однако не все считают, что проблема именно в бездомных животных. Находятся свидетели агрессивного поведения домашних собак, любезно выпущенных погулять на улицу хозяевами. А вот бродячие, по рассказам очевидцев, вполне себе безобидные.

- Хозяева выпускают своих собак на улицах Заозерской и Обозной. Они злобные. А на Трансформаторной бегают две чипированные, они дружелюбные. Их женщины подкармливают, мы их знаем и не боимся, - рассказала «КП» - Хабаровск» Татьяна, жительница Биробиджана.

Биробиджанцы также рассказывают, как некоторые соседи находят выход из ситуации. По их словам, раньше около одного из домов жила собака, которая постоянно пыталась наброситься на людей. Одна из местных жительниц поставила для нее будку и посадила на цепь.

- Она теперь кормит ее постоянно, а также утром и вечером выгуливает на поводке, отпускает побегать в лес. Нашли же выход, - поделилась Юлана.

Уже смирившись с лохматыми хозяевами улиц, биробиджанцы ищут пути мирного сожительства, преодолевают страхи и учатся защищать себя в случае опасности. Но все как один утверждают, что собак действительно очень много, эта проблема злободневна и никак не решается.

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