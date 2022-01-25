«Няшки, не бросаются»: волонтеры решили проверить, насколько опасны бродячие собаки в Хабаровске

По словам участников, большинство собак не проявляют агрессию к людям Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В последнее время новости о нападениях бездомных собак на людей заполонили интернет-пространство. Недавно стая бродячих животных загрызла насмерть семилетнюю девочку в Забайкалье. Другая свора напала на двоих детей в Биробиджане. Школьникам прокусили ноги, и впереди их ждет длительное лечение.

В Хабаровске обстановка также неспокойная: люди постоянно жалуются на агрессивных собак. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Амур поиск» решили лично проверить, насколько жалобы граждан соответствуют реальному положению вещей. Для этого они отправились в поселки, примыкающие к городу. Как объяснили в организации, такие выезды являются социальным экспериментом «Правда или ложь», одним из подпунктов проекта «Безопасный остров». Его цель - обеспечение безопасности детей города.

- Мы выезжаем на места, чтобы определить, являются ли нападения собак частными случаями или постоянным явлением. Кроме того, в прямых эфирах мы рассказываем свои рекомендации, как вести себя в случае встречи с бродячими псами, и отрабатываем их на личном опыте, - рассказал Сергей Савельев, руководитель ПСО «Амур поиск».

Волонтеры уже успели объехать поселки Гаровка-2, Тополево и имени Горького. По рассказам энтузиастов, нападений на людей они не увидели. Однако проявления агрессии также встречались от бродячих псов в Гаровке-2. По словам участников эксперимента, собаки в течение пяти минут из благодушных могут стать злыми. Такое происходит, если в их поле зрения попадает другая собака-провокатор или недоброжелательно настроенный человек. Как только одна из собак начинает лаять или бросаться, вся стая собирается вместе. Кроме того, замечено, что в этом же населенном пункте бродит много нечипированных собак. Они не имеют бирок и не стерилизованы. Обнаружена и собака с пятью маленькими щенками, не прошедшая через программу отлова и возвращения в среду обитания.

- Несмотря на то, что много жалоб было на собак в поселке имени Горького, там мы не увидели агрессивных животных. Там только няшки хорошие, на людей не бросаются, - объяснил Сергей Савельев.

Во время социального эксперимента волонтеры подходят к собакам, взаимодействуют с ними, даже гладят. По словам волонтеров, во время их поездки собаки не пытались наброситься на прохожих. Видеоотчеты социального эксперимента «Правда или ложь» транслируются в прямых эфирах в инстаграм-аккаунте отряда, а также публикуются в постах. В комментариях под ними жители поселков рассказывают, что видели этих собак, а также иногда приносили им еду. Однако судя по кадрам, собаки стараются найти пропитание в ближайших помойках населенных пунктов. Животные рыскают вдоль улиц в надежде найти кусочек чего-нибудь съестного.

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