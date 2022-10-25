Зажало в тисках между зданиями: жители ЕАО спасли застрявшую в узкой щели кошку

Она не могла шевелиться и даже поворачиваться Фото: скриншот из видео

Спасатели из ЕАО помогли животному спастись из чрезвычайно опасной ситуации. Уличная кошка угодила в настоящую западню. Она оказалась зажата между гаражом и соседним от него зданием. Расстояние между постройками составляет буквально несколько сантиметров, даже тело кошки шире. Животное не могло шевелиться, только истошно мяукать и ждать помощи от людей.

Спасателей на место вызвала проходившая мимо местная жительница. Ее сердце разрывалось от увиденного в гаражах спального района. Просто уйти домой она точно не могла, ведь животное страдало, и неизвестно, как долго. Женщина и обратила внимание, что остальные бездомные кошки лазают по крышам гаражей, перепрыгивая их. Стало понятно, как именно кошка угодила в ловушку: видимо, не рассчитала расстояние и провалилась в узкую расщелину.

- Спасти животное было очень непросто. Сотрудники применяли гидравлику, палку, обмотанную тряпкой, и уговоры. В конце концов, кошку удалось достать. Она тряслась от холода, судя по всему, застряла уже давно, - рассказали в ГУ МЧС по ЕАО.

Спасателям потребовалось около двух часов на помощь. Спасенную пострадавшую забрала к себе домой та самая женщина, что не смогла пройти мимо. Теперь кошка будет жить у нее в тепле, заботе и ласке. При необходимости помощь окажут и ветеринары.

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