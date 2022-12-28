Лежать, руки за спину! За пособничество террористам в Хабаровске осудили четверых мигрантов

Выходец из Средней Азии финансировал запрещенную деятельность Фото: скриншот с видео

В Хабаровске под суд пошли мигранты, один из которых публично призывал к терроризму и спонсировал запрещенную деятельность. И еще трое - покрывали своего друга. Первого участника - выходца из среднеазиатской республики, задержали еще в мае. Как выяснилось, он помогал организации деньгами. Затем, когда он уже стал участником террористической организации, работал там в разведке, а потом передал другим людям аккаунт в мессенджере, где и проходили публичные призывы к терроризму.

Этот человек - М. Ш. у. Юлдашев - никакого сопротивления в момент задержания не оказывал. Сотрудники ФСБ положили мужчину на землю, завели руки назад и надели наручники. Затем его подняли и погрузили в машину.

На него завели уголовные дела за содействие террористической деятельности и за участие в запрещенной организации.

- В ходе расследования уголовных дел также были установлены соотечественники Юлдашева - П. Тургунпулатов, К. А. у. Абдурахмонов и А. Олимов, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

Как выяснилось, эти мужчины прекрасно знали, чем занимается Юлдашев, понимали, что его действия незаконны. Но, исходя из идеологии, решили умолчать о происходящем и никуда про него не сообщать.

За то, что трое знакомых Юлдашева покрывали его деяния, на них тоже завели уголовные дела и в результате осудили. Правда, в ходе разбирательств все трое мужчин раскаялись, суд решил назначить им наказание в виде штрафов. Что же касается самого Юлдашева, то его признали виновным по обеим статьям. Теперь он отправится на два года в тюрьму, а затем еще на семь лет в колонию строгого режима.

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