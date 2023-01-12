Убил, поджег и угнал автомобиль: военный расправился с подругой в Хабаровском крае

Он пытался замести следы, кинув окурок в комнату Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

26-летний военнослужащий из Хабаровского края убил знакомую ножом в ее квартире. Преступление он совершил, потому что девушка мешала ему красть с ее счета деньги. Молодой человек служил по контракту в воинской части в Князе-Волконском.

Следователи выяснили, что случилось в день убийства. Мужчина пришел в гости в квартиру своей подруги. Они проводили вместе время, и ничего не предвещало беды. Но у молодого человека были свои планы на эту встречу. Он взял телефон девушки и залез в ее мобильный банк. С помощью приложения он оформил заявку на получение кредита на 340 тысяч рублей. Эти деньги он хотел забрать себе.

Хозяйка дома возмутилась происходящим и попыталась отобрать свой смартфон назад. Гость не захотел отдавать устройство и вместо этого схватил нож и всадил в тело подруги. От полученных травм она скончалась на месте.

Осознав, что произошло, парень начал заметать следы. Он кинул непотушенный окурок в комнату, отчего она тут же загорелась. Затем он поспешил покинуть квартиру, прихватив с собой мобильник погибшей и ключи от ее машины. На угнанном автомобиле он скрылся с места преступления.

Прятаться долго не получилось, его нашли и задержали. Военнослужащего обвинили в убийстве, покушении на преступление, мошенничестве с использованием своего положения, поджоге, краже и угоне.

- Суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Музалева, помощник руководителя пресс-службы 1-го Восточного окружного военного суда.

Свою вину мужчина не признал. Следователей он пытался заверить, что нашел девушку уже мертвой. Все собранные улики и доказательства говорят об обратном. Приговор в законную силу не вступил.

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