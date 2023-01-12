Житель Хабаровска К. - выходец одной из среднеазиатских республик. 20-летний парень решил помогать международным террористам, которые участвуют в гражданской войне в Сирии. Иностранец переводил боевикам деньги на боеприпасы и экипировку. Судя по показаниям К., с боевиками его свел новый знакомый. Он водил дружбу с террористами из «Хайят Тахрир аш-Шам»* и тоже помогал им финансово. Новый знакомый и предложил К. перевести боевикам деньги в 2022 году. - Он скинул фотографию, на которой были форма и боеприпасы. Потом отправил мне Qiwi-кошелек, чтобы я деньги перевел, после скинул снимок того, что на эти средства купили. Он сказал: «Спасибо», я ответил: «Хорошо», - сказал К. на видео во время допроса. Пособника боевиков задержали в июне 2022 года. Уголовное дело было заведено по статье «Содействие террористической деятельности». 19 декабря 2022-го парень выслушал приговор. - Приговором 1-го Восточного окружного военного суда К. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет (два года в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима), - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю. Приговор вступил в законную силу. *деятельность на территории Российской Федерации запрещена При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Сливал» данные по заказу украинской спецслужбы: стали известны детали обвинения ученого из ЕАО в госизмене ФСБ: Ученый Валерий Качин из ЕАО собирался вступить в украинскую армию (подробнее) Лежать, руки за спину! За пособничество террористам в Хабаровске осудили четверых мигрантов Четверых мигрантов осудили за призывы к терроризму в Хабаровске (подробнее) Оскорблял ветеранов и оправдывал терроризм: житель Магадана получил самый крупный срок за экстремизм в истории Колымы Жителя Магадана осудили на девять лет за публичное оправдание терроризма и оскорбление ветеранов (подробнее)