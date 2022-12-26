«Сливал» данные по заказу украинской спецслужбы: стали известны детали обвинения ученого из ЕАО в госизмене

Подозреваемый задержан в городе Биробиджане при попытке покинуть регион и вылететь за рубеж Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученого-геодезиста из ЕАО Валерия Качина подозревают в «совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах СБУ» (Службы безопасности Украины - прим. ред.). Напомним, что сотрудника областного заповедника и экс-чиновника мэрии Биробиджана задержали в сентябре. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово».

ВАЛЕРИЙ КАЧИН АРЕСТОВАН

По данным ФСБ, 35-летний Валерий Качин получил от украинской спецслужбы задание. Его суть заключалась в том, чтобы собрать и передать данные о критически важных объектах инфраструктуры ЕАО. При этом, по данным ведомства, Валерий Качин осознавал, что полученная информация может быть использована против безопасности страны.

- Подозреваемый задержан в городе Биробиджане при попытке покинуть регион и вылететь за рубеж для постоянного проживания и приобретения гражданства Украины, а также вступления в ряды вооруженных сил данного государства, - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Лефортовский суд Москвы 7 декабря продлил Валерию Качину срок содержания под стражей. В СИЗО ученый пробудет до 12 марта.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ВАЛЕРИИ КАЧИНЕ

Валерию Качину 35 лет. В 2014 году он окончил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема, специальность «Информационные системы и технологии».

До 2018 года работал в мэрии Биробиджана. Занимал пост главного специалиста - эксперта отдела имущественных отношений и рекламы комитета по управлению муниципальным имуществом.

Последнее место работы - заповедник «Бастак» в ЕАО. Здесь он трудился младшим научным сотрудником. Специализация - геоинформационные системы.

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