ФСБ предъявила обвинение в госизмене ученому Валерию Качину из Биробиджана

Лефортовский суд Москвы продлил ученому срок заключения в СИЗО до 12 марта. Тематическое фото
Фото: Александр ГЛУЗ
ФСБ предъявила обвинение в госизмене ученому-геодезизсту Валерию Качину. Его этапировали из Биробиджана в Москву для следственных действий. Об этом сообщает ТАСС.
Валерия Качина, по неподтвержденной информации, задержали еще в сентябре. Суд Биробиджанского района отправил ученого под стражу. 7 декабря Лефортовский суд Москвы продлил срок заключения в СИЗО до 12 марта.
Валерия Качина перевезли в московское СИЗО «Лефортово». Здесь с ним будут проводиться дальнейшие следственные действия. Подробности уголовного дела в отношении ученого неизвестны - они находятся под грифом «Секретно».
Валерию Качину 35 лет. В 2014 году он окончил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема, специальность «Информационные системы и технологии».
До 2018 года работал в мэрии Биробиджана на должности главного специалиста - эксперта отдела имущественных отношений и рекламы комитета по управлению муниципальным имуществом.
Последнее место работы - заповедник «Бастак» в ЕАО. Здесь он трудился младшим научным сотрудником. Его специализация - геоинформационные системы.
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