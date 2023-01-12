Тайна «горящих» скорых: почему в Хабаровске кареты неотложек ездят с включенными мигалками

Хабаровск перенял опыт запада Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Особо наблюдательные жители Хабаровска еще перед Новым годом стали чаще замечать на дорогах кареты скорой помощи, которые движутся в общем потоке, но при этом у них включены проблесковые маячки. Как отмечают горожане, неотложки ведут себя вполне спокойно, видно, что они едут не на какой-нибудь суперэкстренный вызов, а работают в штатном режиме, потому что скорость у них разрешенная. В некоторых случаях, конечно, врубаются сирены, и тогда машины пропускают карету.

Как рассказали «КП» - Хабаровск» в краевом министерстве здравоохранения со ссылкой на Анатолия Шеленка, исполняющего обязанности главврача КГБУЗ «Хабаровская ССМП», маячки разрешено включать для того, чтобы сократить время ожидания бригады больным. Такой опыт переняли у запада России.

- В целях применения передового опыта города Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, и Сочи, для обеспечения безопасности движения с участием бригад СМП и снижения времени ожидания бригад СМП жителями Хабаровска в соответствии с пунктом 3.1 ПДД, бригады скорой помощи при движении именно на вызов включают проблесковые маячки синего цвета, - передает минздрав.

Среди водителей бытует мнение, что новшество ввели для того, чтобы спецтранспорт видно было другим машинам издалека, тогда при экстренном включении сирены карету будут быстрее и охотнее пропускать.

Сирену в дополнение к мигалке скорые включают, чтобы получить преимущество перед другими участниками движения и поспеть к больному как можно раньше. На это у них есть все права, что и подтвердили редакции в пресс-службе краевой госавтоинспекции.

- Правилами это не запрещено, если спецтранспорту необходимо включить звуковой сигнал, то он может это сделать, - сказала Ольга Голубева, государственный инспектор отделения пропаганды УГИБДД Хабаровского края.

То, что на дорогах произошли кое-какие изменения, действительно, правда. Как это в будущем скажется на оперативности прибытия скорых на вызовы - покажет время. А пока хабаровчанам придется привыкать к регулярно сверкающим проблесковым маячкам в потоках.

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