Мужчина умер, женщина в больнице: шесть человек вытаскивали из горящего дома в Комсомольске

Вызов поступил к пожарным в 17:30 Фото: Telegram/@pozhar_kms

Шесть человек достали из полыхающей девятиэтажки на Московском проспекте в Комсомольске. Возгорание случилось около 16-17 часов вечера. Жильцы долгое время не обращались в МЧС, поэтому к приезду спасателей ЧП приняло серьезный масштаб.

Сотрудники ворвались внутрь и забежали на первый этаж дома. Именно там в запертой квартире и начали тлеть домашние вещи. Спасателям пришлось ломать дверь. Внутри они увидели двух людей без сознания. Мужчину и женщину возрастом около 50 лет вытащили наружу.

Дым достиг второго этажа Фото: Telegram/@pozhar_kms

К моменту тушения дым уже поднялся на второй этаж, люди начали задыхаться. Тогда спасатели эвакуировали еще четырех жильцов, среди которых был подросток. К 18:00 пожар полностью ликвидировали. Пострадавшую пару сразу увезли в больницу на скорой. Женщину лечат, а мужчина скончался к утру от сильнейших ожогов по всему телу.

Жилец квартиры погиб в больнице Фото: Telegram/@pozhar_kms

- Всего прогорело 12 квадратных метров помещения. Для ликвидации возгорания и его последствий были привлечены 11 человек личного состава и три единицы техники, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Прогоревшая квартира Фото: Telegram/@pozhar_kms

В чем причина произошедшего, доподлинно неизвестно. Соседи выдвинули версию, что это мог быть поджог. Как говорят жильцы многоэтажки и соседних домов, в этом районе маргиналы часто устраивают вечеринки, которые нередко заканчиваются печально. Эту информацию официально не подтвердили. На данный момент сотрудники Госпожнадзора проводят проверку и опрашивают очевидцев ЧП.

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