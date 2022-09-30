Самое романтичное время года в Хабаровске Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Все ждали и теперь получили. Бабье лето наконец-то наступит в Хабаровском крае. Синоптики пообещали жителям региона солнечную и теплую погоду 1 и 2 октября. Видимо, новый месяц решил порадовать людей последней возможностью выехать на шашлыки и насладиться прогулками.

- В столице региона на выходных ожидается от +18 до +20 градусов без осадков, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Синоптики прогнозируют до +24 градусов в южных и центральных районах края. В северных районах – до +15 градусов. В среднем ночные температуры по региону составят от +6 до +8 градусов.

Единственное, что может омрачить погожие деньги – вероятность возникновения лесных пожаров из-за потепления. Поэтому отправляясь на природу, необходимо быть внимательными, не разводить огонь и соблюдать технику безопасности. Также в крае отмечается окончание паводков. Уровень Амура опустился достаточно, чтобы вновь можно было комфортно проводить время на побережьях. Исключением стали внутрипоселковые дороги в Ульчском и Комсомольском районах, а также поймы на Нижнем Амуре, Уссури, Куре, Тунгуске и Амгуни.

Точный прогноз погоды по краю выходит ежедневно на сайте «Комсомольской правды» - Хабаровск» в разделе «Новости 24».

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