Догнал и удерживал силой: серийный преступник попался после нападения на старушку

Все случилось на городских прудах Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Преступника в Хабаровске помог задержать неравнодушный прохожий. Мужчина прогуливался по парку у городских прудов днем, когда увидел нападение на пожилую женщину. 43-летний мужчина подбежал к 59-летней прохожей, толкнул ее в спину, вырвал из рук сумку и попытался убежать в лесополосу.

Очевидец так возмутился происходящим, что побежал за вором. Он догнал его и повалил на землю, удерживая силой. Также герой из парка позвонил в полицию. Сотрудники немедленно прибыли на место.

- Потерпевшая – учительница в местной школе. Она шла по делам и не слышала, как неизвестный подошел к ней со спины. С собой у нее были личные вещи и немного наличных. Сумма ущерба оценивается в шесть тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровску.

Когда нарушителя отвезли в участок, выяснилось, что он неоднократно нападал на пожилых женщин. В это же утро до случая на прудах он возле ж/д вокзала сорвал с шеи 74-летней хабаровчанки кулон. Стоимость вещи оценивается в 50 тысяч рублей. А еще за день мужчина на глазах нескольких прохожих похитил цепочку за шесть тысяч рублей у другой женщины. Примечательно, что он уже успел продать обе вещи к моменту задержания.

- Фигурант оказался уроженцем Приморья, который ранее был осужден за кражи, хранение наркотиков и похищение документов. В Хабаровске он нигде не работал и проживал в Индустриальном районе.

На мужчину завели уголовное дело за грабеж. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Хабаровчанину, который помог схватить преступника, вручили благодарственное письмо. Награда была выдана по инициативе Станислава Крючкова, полковника полиции, чтобы поощрить неравнодушного горожанина.

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