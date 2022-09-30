Купил себе очки, смартфон и «девочек»: мужчина приютил бродягу с теплотрассы, а тот его обокрал

Все это произошло, пока жена была на работе Фото: УМВД России по Хабаровску

В этой истории странно все. А всплыла она из-за жены пострадавшего. Женщина обратилась в полицию с жалобой на бездомного, который похитил из квартиры золотые украшения стоимостью более миллиона рублей.

Все началось, когда жительница Хабаровска ушла на работу. Скучающий муж решил привести домой друга. Нашел он его сам на улице под теплотрассой. Он пригласил 37-летнего бродягу к себе. Приятели начали распивать спиртное и разговаривать «за жизнь». Спустя время хозяин квартиры уснул, и в это время гость собрал все золото, что было в доме.

- Когда мужчина проснулся, они продолжили выпивать. После этого бездомный ушел, забрав украшения с собой. В ходе выемки оперативники изъяли у подозреваемого три пары сережек, две подвески, пять колец, три браслета, две цепочки, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Прокофьева, представитель УМВД России по Хабаровску.

Часть добычи бездомный уже успел сдать в ломбард. Там он выручил 150 тысяч рублей. У него с собой остались три копии залоговых билетов, подтверждающие этот факт. Таких денег у мужчин на руках не было никогда, поэтому он тут же все спустил.

Кругленькую сумму фигурант потратил на одежду и обувь, а также прикупил новенькие очки и смартфон. На оставшиеся деньги мужчина снял отель, куда вызвал девушек низкой социальной ответственности и провел с ними ночь. Разгульная жизнь закончилась через два дня. Миллионера с теплотрассы нашли и задержали сотрудники полиции.

Мужчина находится под стражей Фото: УМВД России по Хабаровску

- В настоящее время принимают меры к розыску сданных в скупку изделий. На задержанного заведено уголовное дело за кражу.

Бездомному мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под арестом.

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