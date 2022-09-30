Вместо линий - буквы: художница из Хабаровска примет участие в международном фестивале каллиграфии

Работа «Мой город» приняла участие в фестивале «Ять» во Владивостоке Фото: предоставлено героиней публикации

10 октября в Санкт-Петербурге стартует юбилейный пятый международный фестиваль Calligrafest. В течение недели художники, работающие в данной отрасли искусства, будут демонстрировать свои работы на выставке, общаться и обмениваться опытом. На мероприятии встретятся люди из разных стран и городов, в том числе и из Хабаровска. Художница Инна Зосимова отправит на выставку две своих работы.

Инна Зосимова – художница по профессии, в 2010 году она получила высшее образование по специальности «Графический дизайн». Работая по специальности, девушка периодически использовала каллиграфию при разработке логотипов и дизайнов открыток. Но активную работу с данным стилем девушка начала в 2014 году, после прохождения обучения у опытного каллиграфа.

Спустя 3 года, в 2017-м, Инне предложили поработать в Союзе художников России – так она начала принимать участие в выставках и других проектах, а в 2019 году стала полноправным членом творческой организации. Обучившись мастерству каллиграфии, художница решила передавать свои знания и начала проводить обучение. На фестиваль отправятся две работы художницы: «Перо Уильяма Шекспира» и «Сады цветут». Обе картины представляют собой каллиграфические композиции.

– В первой слова, которые приписывают Шекспиру: «Где мало слов, там вес они имеют». Здесь мне захотелось поиграть со смыслом, формой и образностью. Есть такое выражение: «Что написано пером…», оно у многих на слуху. У меня слова написаны пером – инструментом, пером – в форме пера, - рассказала «КП» - Хабаровск» Инна Зосимова.

Для художницы это не первый опыт участия в подобных мероприятиях. В 2021 году она отправила на фестиваль «Ё-фест», проходивший в Туле, работу «Ветер». А этим летом на фестиваль «Ять» во Владивостоке отправились работы «Мой город» и «Сны черно-белых цветов», которые отметили спецпризом в номинации «Слово-образ».

В рамках фестиваля Calligrafest участница из Хабаровска представит свои работы на выставке и получит возможность обменяться опытом с коллегами из России и зарубежных стран.

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