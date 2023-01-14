В воздухе, на рельсах и воде

Дмитрий Дё - руководитель Хабаровского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Фото: Хабаровский следственный отдел на транспорте ВМСУТ СК РФ.

Хабаровский следственный отдел на транспорте является структурным подразделением Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, созданного в августе 2021 года.

К компетенции специализированного следственного органа относятся преступления против безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта.

Большая территория обслуживания, необходимость производства следственных действий в труднодоступной местности, а зачастую в открытом море, - все это является несомненным фактором, усложняющим процесс расследования уголовных дел. Это и обуславливает специфику работы следователей на транспорте, которые готовы отправиться в путь для защиты законных прав и интересов граждан и государства.

О самых запомнившихся происшествиях за последнее время рассказал руководитель Хабаровского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Дё.

- Воздушные происшествия с трагическим исходом случаются в России каждый год. Несчастный случай не обошел стороной и наш регион. Так, утром 18 апреля 2020 года неподалеку от села Калинка Хабаровского района потерпел крушение самолет FLYING FISH, пилот которого проводил летные испытания. Во время пилотирования летчик-испытатель Центра по сертификации ООО «Тюменский центр по сертификации объектов гражданской авиации «Аудит-Эйр», выполняя задание по оценке летной годности, преднамеренно ввел самолет в штопор на небезопасной высоте, что привело к потере им управляемости воздушным судном и столкновение самолета с землей. В результате чего погибло 3 граждан, находившихся в самолете в момент проведения летных испытаний. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал Дмитрий Дё.

крушение самолет FLYING FISH. Фото: Хабаровский следственный отдел на транспорте ВМСУТ СК РФ.

Травматизм на рабочем месте, а в частности на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры, представляет особую угрозу конституционным правам граждан на безопасные условия труда.

ЧП на станции Аур в Смидовичском районе ЕАО. Фото: Хабаровский следственный отдел на транспорте ВМСУТ СК РФ.

Конец ноября 2021 года выдался обильным на снежные осадки. По этой причине на железнодорожной станции Аур в Смидовичском районе Еврейской автономной области организованы мероприятия по снегоборьбе, которые включали в себя круглосуточное производство работ по очистке стрелочных переводов от снега. Во время производства указанных работ один из монтеров пути был насмерть сбит проезжавшим грузовым поездом.

- Для установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, следствием допрошено более 30 свидетелей, проведено восемь очных ставок, две судебные экспертизы, проанализировано большое количество нормативных документов, регламентирующих порядок производства работ по очистке стрелочных переводов от снега. В результате чего добыты неопровержимые доказательства, свидетельствующие, что руководитель работ допустил нарушения требований охраны труда, а именно не пресек использование работником инструмента, не предусмотренного для выполнения данного вида работ (бензиновой воздуходувки), не уведомил дежурную по станции о производимых работах и, соответственно, не получил от нее разрешение на работы по очистке от снега стрелочного перевода, не оградил место работы ручным фонарем с красным огнем, не вел наблюдение за движением поездов, не следил за оповещением по громкоговорящей связи о предстоящем проследовании поезда через зону работ, а увидев приближение поезда, не подал работнику команду о прекращении работы и уходе со стрелочного перевода в безопасное место, тем самым не обеспечил безопасные условия охраны труда для работника железнодорожного транспорта. Расследование указанного уголовного дела позволило также выявить ряд недостатков как в нормативной документации ОАО «РЖД», так и в недоукомплектованности инвентарем структурных подразделений железной дороги. В результате внесенного представления выявленные недостатки были устранены, что, хочется верить, исключит в будущем подобные случаи смертельного травмирования на производстве, - сказал руководитель Хабаровского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Профессия моряка входит в десятку самых опасных в мире. Никто в море не застрахован от стихийных бедствий, несчастных случаев, аварий, травм и трагических последствий.

Несчастный случай на судне «Айс Стрим». Фото: Хабаровский следственный отдел на транспорте ВМСУТ СК РФ.

26 декабря 2020 года в акватории Охотского моря на судне «Айс Стрим» производилась погрузка рыбопродукции с траулера «Зееланд». После ухудшения погодных условий капитанами судов принято решение об отшвартовке. При производстве швартовных работ на корме судна «Айс Стрим» моторист вошел в опасную зону в непосредственной близости от натянутого каната, после чего произошел подрыв фундамента роульса, и нога моряка оказалась зажата канатом, в результате чего его здоровью причинен тяжкий вред.

- Указанные нарушения допущены работником вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей по обеспечению безопасных условий труда со стороны второго помощника капитана, который не дал команду лебедчику ослабить натяжение каната и не принял мер к незамедлительному отводу члена швартовной команды в безопасное место, - отметил Дмитрий Дё.

В праздник хочу пожелать своим коллегам крепкого здоровья, карьерного роста, оптимизма и семейного благополучия.