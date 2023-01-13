Подняли в воздух в корзине: человека с переломом вывезли на вертолете из акватории Охотского моря в Магадане

Экстренная помощь потребовалась мужчине на судне «Кировка» Фото: Скриншот с видео

В акватории Охотского моря спасатели провели вторую операцию по эвакуации мужчины с травмой. 12 января с борта судна поступил сигнал о том, что человеку нужна помощь. Сотрудники МЧС выдвинулись за сотни километров от берега.

Экстренная помощь потребовалась мужчине на судне «Кировка». У него диагностировали перелом ноги в районе голеностопа. Как он получил травму - не рассказал. Спасатели выдвинулись на помощь на вертолете Ми-8.

- Путь занял два часа в обе стороны. Мужчину подняли на борт с помощью корзины и лебедки. В вертолете находились медики, которые оказали пострадавшему первую помощь. После мужчину сопроводили до Магаданской областной больницы, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе главка МЧС России по Магаданской области.

Погода в этот день была хорошая, полет прошел в штатном режиме. Процесс эвакуации мужчины спасатели сняли на видео. На кадрах пострадавшего мужчину в той самой корзине подняли над морским льдом. Виды - захватывающие, ощущения - тоже.

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