Уговаривал ребенка пойти с ним: на Колыме полиция проверила информацию о подозрительном поведении мужчины

Мужчина настойчиво требовал, чтобы ребенок пошел с ним Фото: УМВД России по Магаданской области

Неизвестный мужчина настойчиво зазывает ребенка пойти с ним, а тот сопротивляется, вырывает руку, скандалит и кричит. Первая мысль у обычных прохожих при виде такого – наверняка ребенок просто капризничает. Однако всем известно, что бывают ситуации, когда взрослый человек, уговаривающий детей куда-то пойти с ним, могут оказаться фатальными и у взрослого отнюдь не добрые намерения, а с ребенком он вообще не знаком. При таких ситуациях каждый родитель хотел бы, чтобы люди не прошли мимо, а как-то отреагировали на происходящие, потому как уж лучше "перебдеть", чем "недобдеть".

История из серии «Родители поймут» произошла недавно на Колыме. Завидев, как преклонного возраста мужчина настойчиво зазывает маленького мальчика пойти куда-то с ним, прохожие не смогли оставить это без внимания. Самые находчивые обычно звонят в полицию, или пытаются выяснить, кем приходится человек ребенку. Некоторые просто достают камеры и заснимают уговоры на телефон. Видео распространяют в сети. Ролик с мужчиной и ребенком тоже попал в интернет.

На видео мужчина как будто принуждает, уговаривает мальчика пойти с ним, а тот отказывается. Во время мониторинга средств массовой информации и пабликов, полиция этот видеоролик обнаружила, инцидент, разумеется, правоохранителей заинтересовал, потому как здесь могло иметь место противоправное действие по отношению к несовершеннолетнему. Реакция от правоохранителей последовала и на другие аналогичные видео. Оперативники включились в дело и начали проверку.

- В ходе проверок все участники событий установлены, информация о совершении незаконных действий в отношении детей не подтвердилась, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Как выяснилось, мужчина и мальчик, родственники – дедушка и внук. Взрослый просто уговаривал своего внука пойти к репетитору. Аналогичных случаев, когда взрослые ведут себя подозрительно с детьми, в регионе произошло несколько. По тем, что полиция выявила в сети, противоправных действий не обнаружено. Однако, жителей все же просят не оставлять такие случае без внимания, а сразу же обращаться в полицию.

К сожалению, не всегда такие инцидент заканчиваются благополучно. Детям стоит быть предельно внимательными, ни в коем случае не разговаривать с незнакомыми и уж тем более никуда с ними не ходить. Даже если «там котенок плачет, мерзнет», или предлагают игрушки и сладости.

Особенно настороженно дети должны отнестись к фразам типа: «вон там твоя мама. Зовет, пойдем покажу». Именно так произошло несколько дней назад в Хабаровске. Рядом со школой стоял мужчина, когда ученики уходили домой, одному из мальчиков взрослый сказал, мол, вон там твоя мама и кивнул в сторону головой. Мальчик не растерялся, он со всех ног бросился бежать прочь, к счастью, мужчина не причинил ребенку никакого вреда.

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