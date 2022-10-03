Зима близко: Хабаровский край окутал аномальный холод Фото: Людмила БОРОДИНА

Чувствуете, как холодает? То ли еще будет! Октябрь в Хабаровском крае в 2022 году точно не подойдет для фотосессий на природе и долгих прогулок. В регион пришел аномальный холод со стороны Якутии.

— В ближайшую неделю будет холодно, температурный фон понижается, сейчас он на три-четыре градуса ниже нормы. Связано это с затоком холода, который зайдет на территорию Приамурья. Будет холодно и у нас, и в Приморье. По ночам от -2 до -8, на большей части территории в дневное время будет до +3 до +8. На севере от 0 до +6, — рассказала «КП» - Хабаровск» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды «Дальневосточного УГМС» Галина Брынцева.

Чуточку улучшится ситуация разве что во второй половине месяца.

— Будет чуть ниже ноля. Дневные температуры ожидаются в пределах от +7 до +12 градусов. Ветер будет дуть со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, — добавила специалист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отопление в детских садах и школах Хабаровска появится до 4 октября (подробнее)