Дегтярев предложил признать мобилизацию страховым случаем и закрывать ипотеки призывникам Фото: Правительство Хабаровского края

После объявления частичной мобилизации у жителей регионов появилось множество вопросов: как быть с платежами за коммунальные услуги, чем оплачивать детские сады, на что жить, если единственным кормильцем был супруг, отец или сын, но того призвали на службу в рамках мобилизации? Особенно актуальным у жителей Хабаровского края стал вопрос погашения кредитов и ипотеки. Жилье в крае не самое дешевое, а даже небольшие просрочки могут оказаться чреватыми. Глава региона Михаил Дегтярев на совещании поднял тему и предложил погашать ипотеку мобилизованных граждан.

- Параллельно занимаемся вопросом по признанию частичной мобилизации страховым случаем на уровне законодательства – это позволит военнослужащим закрыть взятые ипотечные кредиты здесь и сейчас. Такое обращение за моей подписью уже направлено в правительство России, - сказал губернатор.

Это значит, что частичную мобилизацию он предложил считать как раз тем страховым случаем, при возникновении которого обязательства по выплате ипотеки берет на себя страховая компания, при этом жилье остается за гражданином-заемщиком.

Погашение ипотеки мобилизованных граждан – не единственная мера поддержки, инициированная в Хабаровском крае. Дегтярев поручил также создать в каждом районе центры поддержки семьям граждан призванных в рамках частичной мобилизации. В таких центрах будут решаться все вопросы – от поставок дров до оплаты детских садов.

- Мы разрабатываем меры поддержки для таких семей. Я хочу поблагодарить те муниципалитеты, которые откликнулись на призыв и уже ввели ряд мер, например, освободили от платы за детские сады детей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. Это Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.

Также в некоторых муниципалитетах школьников обеспечили бесплатным питанием. При чем, не только в учебное время, но и во время каникул. А студентам выплачивают единовременную помощь в размере 20 тысяч рублей.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Михаил Дегтярев: военком Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности

Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярев (подробнее)