Его боятся даже тигры: кабана-секача обнаружили в Хабаровском крае

Зверя сразу окрестили «великаном» и «гигантом» Фото: скриншот из видео

В Хабаровском крае обнаружили кабана-секача. Впервые следы этого вепря заметили специалисты «Заповедного Приамурья» на снегу в Большехехцирском заповеднике. Уже спустя несколько дней фотоловушки засекли его на Дурмине. Кабан преодолел более 100 километров, но для него это сущий пустяк, ведь специалисты окрестили его зверем-бульдозером. Все дело в том, что он способен протоптать дороги по снегу почти как специальная машина. Такими тропами потом пользуются более мелкие обитатели леса.

На видео также отчетливо видно, что кабан ранен: у вепря рассечены бок и щека. Конечно, вид крови сразу испугал жителей, которые забеспокоились за жизнь таежного гиганта. Но специалисты поспешили успокоить: раны несерьезные.

- Скорее всего кабан подрался со своим сородичем. Это нередкая ситуация: самцы борются за территорию. Шрамы украшают мужчин, даже четвероногих. На самом деле секачи - очень опасные, их даже тигры обходят стороной. Ведь если такой нападет, может не только шубу повредить, но и вспороть ребра своими клыками. Сам он защищен «бронежилетом». Все важные органы окружены толстым слоем кожи в почти четыре сантиметра толщиной, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Баталов, директор «Дурминского лесоохотничьего хозяйства».

Александр Баталов уточнил, что на видео особенный подвид вепря - уссурийский. Они обитают в Приморье, Приамурье и Хабаровском крае, а также на востоке Китая. Эти звери хорошо живут в местном климате благодаря солидным накоплениям жира, а также толстого слоя подпуши под щетиной. Самки кабана намного меньше в размерах, поэтому становятся желанной добычей для тигров.

Тигр и кабан разминулись на несколько дней Фото: скриншот из видео

Также стоит отметить, что еще до кабана по этой же тропе прошел тигр Джек. 16 декабря хищник отметился у той же фотоловушки, а уже 6 января там же прошел секач. Признаков того, что звери встретились где-то, нет. Скорее всего, животные предпочтут избежать свидания, заранее учуяв друг друга через маркировочное дерево. Иначе схватка будет действительно ожесточенной.

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