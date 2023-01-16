Администрация Хабаровска опубликовала список дворов, которые отремонтируют в 2023 году Фото: Мария ЛЕНЦ

В конце 2022 года в мэрии Хабаровска приняли 45 заявок на участие в программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». Из них комиссия отобрала 32 проекта территорий, которые благоустроят в 2023 году. Остальные заявки отклонили, потому что они не соответствовали требованиям отбора.

КАКИЕ ДВОРЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ В ХАБАРОВСКЕ В 2023 ГОДУ

В этом году приведут в порядок 32 территории, которые объединяют десятки жилых домов. Список дворов в Хабаровске, которые участвуют в нацпрограмме:

- Ленинградская, 31, 33, 35, 37;

- Запарина, 119, 125, 127 и Фрунзе, 116;

- Краснореченская, 13, 15, 17, 17 А и Союзная, 14;

- Комсомольская, 28, 30, 34 и Калинина, 5;

- Амурский бульвар, 7, Истомина, 70, Калинина, 89 и 91;

- Запарина, 104, Дзержинского, 83 и 85, Амурский бульвар, 17;

- Гагарина, 5, 5 А, 7, Воровского, 22;

- Воровского, 37, 38, Семашко, 14, 16;

- Воровского, 10, 10 А, 12 и 16;

- Автобусная, 2, 2 А и Мате Залки, 54, 56;

- переулок Ростовский, 5, 7 и Лермонтова, 11, 17;

- Герцена, 1, 3, 3 А, 5, 7 А;

- Серышева, 72, 74, 76, 76 А, Некрасова, 55 и Первомайская, 11;

- переулок Отрадный, 19 А, 19 Б, Барабинская, 4 А и 6 А;

- Артемовская, 75, 77, 79, 79 А, 81, 83 и переулок Краснореченский, 2 А;

- Союзная, 8, 11, 13, 90;

- Павла Морозова, 113, Юнгов, 14, 16, 18;

- переулок Инский, 1 А, 3, 5, 7;

- Мухина, 7, 9, 11, 13;

- Мухина, 3, 5, Пушкина, 12, 14;

- Профессора Даниловского, 6, 14 А, 29 и 30;

- Кутузова, 3, 3 А и Прогрессивная, 13, 15, 17, 19;

- Клубная, 26, 28 и Локомотивная, 7, 7 А;

- шоссе Матвеевское, 1, 1 А, 1 Б, 3;

- проспект 60-летия Октября, 86, 88, проезд Локомотивный, 4 и Клубная, 15;

- Беломорская, 65, 67 и Вяземская, 18, 20;

- Карла Маркса, 115, 115 А, 117, 133;

- Карла Маркса, 135, 141, 143 и Антенная, 1;

- Карла Маркса, 124, 126 и переулок Дежнева, 15, 17;

- Алексеевская, 36 А, 38 А, 40 А, 44;

- Быстринская, 19, 19/1, Крещенская, 2, 2/1;

- Александровская, 45, 47, 49, 51.

Всего ремонт дворов в Хабаровске в 2023 году затронет 135 многоэтажек, в которых проживает около 35 тысяч человек.

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