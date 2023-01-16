Администрация Хабаровска опубликовала список дворов, которые отремонтируют в 2023 году
Фото: Мария ЛЕНЦ
В конце 2022 года в мэрии Хабаровска приняли 45 заявок на участие в программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». Из них комиссия отобрала 32 проекта территорий, которые благоустроят в 2023 году. Остальные заявки отклонили, потому что они не соответствовали требованиям отбора.
В этом году приведут в порядок 32 территории, которые объединяют десятки жилых домов. Список дворов в Хабаровске, которые участвуют в нацпрограмме:
- Ленинградская, 31, 33, 35, 37;
- Запарина, 119, 125, 127 и Фрунзе, 116;
- Краснореченская, 13, 15, 17, 17 А и Союзная, 14;
- Комсомольская, 28, 30, 34 и Калинина, 5;
- Амурский бульвар, 7, Истомина, 70, Калинина, 89 и 91;
- Запарина, 104, Дзержинского, 83 и 85, Амурский бульвар, 17;
- Гагарина, 5, 5 А, 7, Воровского, 22;
- Воровского, 37, 38, Семашко, 14, 16;
- Воровского, 10, 10 А, 12 и 16;
- Автобусная, 2, 2 А и Мате Залки, 54, 56;
- переулок Ростовский, 5, 7 и Лермонтова, 11, 17;
- Герцена, 1, 3, 3 А, 5, 7 А;
- Серышева, 72, 74, 76, 76 А, Некрасова, 55 и Первомайская, 11;
- переулок Отрадный, 19 А, 19 Б, Барабинская, 4 А и 6 А;
- Артемовская, 75, 77, 79, 79 А, 81, 83 и переулок Краснореченский, 2 А;
- Союзная, 8, 11, 13, 90;
- Павла Морозова, 113, Юнгов, 14, 16, 18;
- переулок Инский, 1 А, 3, 5, 7;
- Мухина, 7, 9, 11, 13;
- Мухина, 3, 5, Пушкина, 12, 14;
- Профессора Даниловского, 6, 14 А, 29 и 30;
- Кутузова, 3, 3 А и Прогрессивная, 13, 15, 17, 19;
- Клубная, 26, 28 и Локомотивная, 7, 7 А;
- шоссе Матвеевское, 1, 1 А, 1 Б, 3;
- проспект 60-летия Октября, 86, 88, проезд Локомотивный, 4 и Клубная, 15;
- Беломорская, 65, 67 и Вяземская, 18, 20;
- Карла Маркса, 115, 115 А, 117, 133;
- Карла Маркса, 135, 141, 143 и Антенная, 1;
- Карла Маркса, 124, 126 и переулок Дежнева, 15, 17;
- Алексеевская, 36 А, 38 А, 40 А, 44;
- Быстринская, 19, 19/1, Крещенская, 2, 2/1;
- Александровская, 45, 47, 49, 51.
Всего ремонт дворов в Хабаровске в 2023 году затронет 135 многоэтажек, в которых проживает около 35 тысяч человек.
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