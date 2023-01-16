Скрывался в соседнем переулке: лихач на всей скорости въехал в ворота парка в Совгавани

У «гонщика» даже не было ни водительского удостоверения, ни страховки, ни даже регистрации машины Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Лихача из Советской Гавани нашли и задержали сотрудники полиции. Несколько дней назад водитель ночью на полной скорости въехал в ворота городского парка. После этого он поспешил уехать с места происшествия, еще не подозревая, что его пародию на «Форсаж» снимали камеры видеонаблюдения.

Два приятеля выпивали вместе, а затем решили покататься. Владелец машины разрешил порулить своему 28-летнему другу из Ванино, а сам сел на пассажирское место. Примечательно, что ни у одного из мужчин не было водительских прав. Поездка не заладилась с самого начала, а закончилась разгромом забора городского парка «Зеленый мыс». На съемке отчетливо видно, как водитель теряет управление и боком въезжает в центральный вход. После этого машина со скрежетом сдает задним ходом, окончательно разбивая переднюю фару и железные прутья ворот.

Воротам нанесен серьезный ущерб Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Сообщение в полицию поступило от экипажа вневедомственной охраны, который проезжал мимо и увидел поврежденные ворота. Сотрудники Госавтоинспекции изучили видеозапись и поехали на поиски нарушителей, - рассказали «КП» - Хабаровск» в УМВД России по Хабаровскому краю.

Приятелей-вандалов быстро нашли, ведь они бросили машину совсем недалеко от места ДТП. Полицейские нашли автомобиль с открытыми дверями, внутри уже никого не было. Машину отогнали на штрафстоянку.

От крыла и фары ничего не осталось Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Скрываться у молодых людей долго не получилось. Владельца машины вычислили и задержали. Тогда же выяснилось, кто именно сидел в ту ночь за рулем. На 28-летнего водителя составили протоколы за управление машиной без прав, нарушение ПДД, отсутствие страховки и регистрации на машину. За все нарушения он будет обязан выплатить штраф в 7500 рублей.

Машине тоже неслабо досталось Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Помимо прочего, мужчину осудят за оставление места ДТП. Ему грозит до 30 тысяч штрафа и лишение права водить минимум на полтора года. Также в данный момент оценивается сумма ущерба от повреждения ворот парка. Нарушитель должен будет оплатить и ремонт ограды.

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Разворотил ворота: водитель на полной скорости въехал в забор парка в Совгавани

Водитель въехал в ворота парка «Зеленый мыс» Советской Гавани (подробнее)