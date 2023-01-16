Выбирались из тонущей машины: на Колыме микроавтобус с рыбаками провалился под лед

Рыбакам удалось покинуть автомобиль вовремя Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Экстремальная рыбалка едва не закончилась трагедией на Колыме. Машина провалилась под лед. В ней было несколько рыбаков. К счастью, обошлось без катастрофы – люди успели покинуть тонущий микроавтобус. Как рассказали «КП» - Хабаровск» в областном МЧС, о помощи ведомство не просили и никаких сигналов о происшествии напрямую не подавали.

- В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информации о провале техники под лед в Магадане. Выяснилось, что под лед в бухте Гертнера провалился автомобиль Митсубиси Делика, пассажиры и водитель успели покинуть автомобиль, пострадавших нет, – рассказали в МЧС.

Так как сообщение выявили в социальных сетях, уточнить, сколько конкретно человек было в машине, не удалось. На видеоролике. Опубликованном ведомством, видно, что место провала как раз соответствует размерам затонувшей машины.

Ежегодно, с наступлением холодов. Спасатели призывают рыбаков не выезжать на лед на автомобилях и не рисковать своими и чужими жизнями. Для переезда на водоемах открываются специальные переправы, выезжать разрешается только на них. При этом, во время движения ремни безопасности должны быть отстегнуты, а двери разблокированы. Двигаться следует без резких толчков и торможений. Ездить по льду также нельзя в туман.

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