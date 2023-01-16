В гневе схватил топор: мужчина напал на женщину и разбил машину из-за недружелюбной собаки

Когда убить женщину не удалось, мужчина выместил злость на припаркованной машине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разъяренный мужчина во время конфликта решил проучить семью в Индустриальном районе, схватил топор и был готов убивать. К счастью, осуществить задуманное агрессивному хабаровчанину не удалось, полиция забрала его в отделение. Как стало известно «КП» - Хабаровск», дебошир успел разбить припаркованную во дворе машину.

В полицию обратились местные жители, они рассказали, что в одном из дворов на улице Нагорной мужчина ведет себя неприемлемо - агрессивно размахивает топором и угрожает убить людей. Причиной такого поведения, как пишут местные СМИ, стала не понравившаяся ему собака, которую хабаровчанка приютила во дворе под окнами. Результатом ссоры и стало применение топора. К счастью, людям он никаких увечий не причинил, но зато выместил злость на машине. Это «КП» - Хабаровск» подтвердили в УМВД по городу Хабаровску.

- В дневное время в дежурную часть УМВД России по городу Хабаровску поступило сообщение о том, что в Индустриальном районе на одной из улиц мужчина с топором ведет себя агрессивно, угрожает местным жителям. Кроме того, со слов заявителей, мужчина причинил механические повреждения припаркованному во дворе автомобилю, - рассказал Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

На место ЧП приехала полиция, мужчину забрали в отдел и завели на него уголовное дело по статье за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Этот человек живет с хабаровчанкой по соседству, в частном секторе. Ему 42 года. Из-за произошедшего он может лишиться свободы на два года. Сейчас он под подпиской о невыезде.

По факту причинения автомобилю механических повреждений проводится проверка. Назначена специализированная экспертиза, проводятся иные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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