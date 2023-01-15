Четверо на двоих: жестокое избиение закончилось госпитализацией в Магаданской области

Жертвами четырех нападавших стали двое мужчин Фото: скриншот из видео

Свидетелем массовой потасовки случайно стала камера видеонаблюдения одного из магазинов поселка Ола в Магаданской области.

На кадрах видно, разлетевшихся в социальных сетях, видно, как четверо мужчин с особой жестокостью избивают двоих людей. В руках одного из нападавших был предмет, похожий на палку, которым он наносил удар по ногам своей жертвы. Следом второй нарушитель спокойствия подключился к процессу и в неравном бою уложили пострадавшего, продолжая избивать лежачего ногами.

Остановить мордобой удалось только прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов, которых вызвали неравнодушные очевидцы.

- 14 января вечером в дежурную часть Отделения МВД России по Ольскому району поступило сообщение о конфликте между гражданами. Информация зарегистрирована в установленном порядке. Проводится проверка, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Мнение жителей Колымы на случившееся разошлось:

- Конфликт нужно решать словами, - прокомментировала Валерия.

- В этом околотке всегда какие-то разборки и драки, - возмутился пользователь соцсети.

- Никто не знает сути конфликта. Может есть за что бить, - парировал один из комментаторов.

После прибытия наряда полиции стало известно, что одного из участников конфликта с тяжелыми травмами доставили в больницу.

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