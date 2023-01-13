Вышел без трусов и обливал себя водой: голый мужчина с ведрами устроил обнаженное представление в Комсомольске

Водители сняли происходящее на видео Фото: скриншот из видео

Ice Bucket Challenge в Комсомольске-на-Амуре зашел слишком далеко. Некий мужчина вышел на закаливание в морозный день. Да не просто так, а посреди проезжей части, да еще и в чем мать родила.

Неизвестный житель города, одетый в трусы, прихватил с собой два ведра с водой и отправился на Вокзальную улицу. Там он вышел на двойную сплошную прямо посреди дорожного движения. Затем он аккуратно снял единственную деталь своего гардероба, а после начал обливать себя из ведер. Все случилось недалеко от перекрестка с улицей Васянина, где располагаются инженерная школа и стадион. Есть высокая вероятность, что несовершеннолетним пришлось лицезреть происходящее. На данный момент эту информацию не подтвердили.

Водители, проезжавшие мимо, были поражены обнаженным представлением и поспешили достать свои смартфоны. Видеозаписи разлетелись по городским пабликам, а горожане стали активно обсуждать происходящее, выдвигая гипотезы. Самым частым предположением стало такое: это подготовка мужчины к крещенским купаниям в проруби. Некоторые же просто считают, что с приходом небольшого потепления он ощутил приближение весны.

Как стало известно «КП» - Хабаровск», в полицию никто из жителей и проезжавших мимо людей не обратился. Вновь любитель экстремальной закалки на улицах не объявлялся. Остается вопросом, найдут ли его и привлекут ли к ответственности. В зависимости от результатов проверки мужчине грозит наказание либо за хулиганство, либо за действия сексуального характера, как в случае с «дедом-онанистом» из городского парка в Комсомольске. Сказать что-то однозначно можно будет только после проверки.

В последний раз похожий инцидент произошел в Хабаровске летом 2022 года. Тогда мужчина решил позагорать на остановке «Большая медведица». Тогда говорили, что незнакомец перебрал со спиртным и не осознавал, что делает.

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