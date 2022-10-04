Остров природы в самом центре города: вспоминаем, как в Хабаровске появился дендрарий

Остров природы в самом центре города Фото: Елена БЯНКИНА

Дендрарий – это не только парк, но и важный памятник культуры и природы Хабаровского края. Он был разбит 19 октября 1896 года и является своеобразным «музеем», который показывает, как выглядела флора Дальнего Востока со времен основания города. Для хабаровчан дендрарий является одним из любимых мест для отдыха и прогулок.

Дендрарий – это большая территория в 11 гектаров. Парк имеет большое значение в сохранении уникальной флоры, ведь в нем растет более 386 видов растений, а посадки сосны могильной, аллеи липы маньчжурской и ели сибирской сохранились еще с самого его открытия.

Остров природы в самом центре города Фото: Елена БЯНКИНА

ОТ ОСНОВАНИЯ К СОВРЕМЕННЫМ РЕАЛИЯМ

При основании дендрария в 1896 году он был больше похож на густой лес, без привычных нам прогулочных дорожек и лавочек. В нем преимущественно были посажены деревья: дуб, ильма, сосна, кедр, ель, груша, лимонник, орех, несколько видов берез, а также кустарники. Площадь парка составляла всего четыре гектара.

Со временем дендрарий расширялся, а его золотая пора пришлась на 50-е годы прошлого века. Тогда полностью сформировалась его территория и значительная часть растительной коллекции. Здесь изучали селекцию и редкие виды растений, которые уже не встречаются в живой природе. Для жителей и гостей города проводили централизованные экскурсии и лекции.

Статус природоохранной зоны он получил 20 января 1997 года. Но, к сожалению, время дало о себе знать. Лавочки, установленные еще в эпоху СССР, рассохлись, деревья без должного ухода стали засыхать, а сам парк представлял собой удручающее зрелище.

Ситуация стала меняться в 2021 году, когда дендрарий закрепили за краевым парком имени Н.Н. Муравьева-Амурского. Весной прошлого года были установлены лавочки и урны из переработанного пластика, отремонтирован забор, очищены пешеходные дорожки и проведена вырубка больных деревьев.

МЕСТО РЕЛАКСА ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ

Многие приходят в дендрарий для перезагрузки от суматохи города, глотком свежего отдыха и наслаждения природой. Парк прекрасен в любое время года. Весной здесь распускаются почки деревьев и зацветают кустарники. Летом особенно приятно прятаться в тени зеленой листвы от жары и зноя, а осенью дендрарий завораживает своими яркими красками и листопадами. Зимой же здесь много снега, а некоторые жители даже катаются на лыжах.

Дендрарий стал домом для белок, бурундуков и разнообразных видов птиц. Здесь можно встретить поползней, синиц, дятлов, ястреба-перепелятника и полевых воробьев. На территории парка установлено множество кормушек для пернатых, которым оставляют орехи, семечки и пшено неравнодушные хабаровчане.

Остров природы в самом центре города Фото: Елена БЯНКИНА

- Это очень важное для Хабаровска место. Каждую осень мы выезжали сюда на школьные экскурсии, а теперь я здесь бегаю каждое утро, а на выходных гуляю с детьми. Тут так тихо, спокойно, даже дышится иначе, - делится мнением хабаровчанка Ольга.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ

В ближайшее время парк подвергнется реставрации. Согласно проекту, больные деревья будут вырублены, а их место займут новые саженцы. В дендрарии отремонтируют забор и украсят входы новыми футуристическими арками, появится зона садоводства для детей, пруд с лотосами и общественный туалет. Однако, не все хабаровчане положительно отнеслись к подобным инновациям.

- Почему нельзя оставить парк в привычном виде? Добавить больше деревьев – это хорошо, но ведь главное сохранить его природное очарование. Чтобы осталось ощущение нетронутого человеком леса, развлечений и в других местах хватает, - сетует местная жительница Алена.

В любом случае, дендрарий – важное место для Хабаровска и следует не забывать о его значении и уникальности.

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