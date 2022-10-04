Сугробы 30 сантиметров: в Хабаровском крае выпал снег

Снег в Хабаровском крае Фото: Александр Попов

Еще не прошла и половина осени, а на севере Хабаровского края уже появились первые снежные сугробы. 4 октября начался для жителей Солнечного района с самой настоящей зимней вьюги – не слабого ветра и сильного снегопада. Местные жители считают, что этот снег уже не растает. По прогнозам синоптиков ночью здесь крепко подморозит.

Снег в Хабаровском крае Фото: Александр Попов

- В Солнечном районе сейчас идет снег, осадков выпало немного, но там похолодание, ночью ожидаются минусовые температуры, до -5 градусов, а днем слабо положительные 5-7 градусов. Снег сегодня закончится, может быть, пройдет еще ночью и все, - рассказали в Дальневосточном УГМС.

Снег в Хабаровском крае Фото: Александр Попов

Если спешащим с работы взрослым такое явление природы не по нраву, то детям – наоборот, счастье и раздолье. Первый снег – мокрый и поддается лепке. Омрачает радость только лишь ветер. А вот туристы такую погоду любят, не смотря на межсезонье, глэмпинги полны отдыхающих, в том числе, близ озера Амут.

Снег в Хабаровском крае Фото: Александр Попов

- Сегодня ветер, вьюжит, снег, да и вообще не очень тепло. Снега выпало сантиметров 30. Но народ останавливается, приезжает, даже сегодня, - рассказали «КП-Хабаровск» в таежном глэмпинге «Эвен».

Снег в Хабаровском крае Фото: Александр Попов

Резкий перепад температуры произошел сегодня в районе имени Лазо – еще вчера здесь была осень, а уже сегодня падает первый снег. Попрощались с теплом и в краевой столице, утром в Хабаровске был зафиксирован всего один градус тепла, по сравнению со вчерашними + 14 днем.

Снег в Хабаровском крае Фото: Александр Попов

Осень продолжает удивлять жителей Хабаровского края, то жаркими солнечными днями, то резкими заморозками. «КП-Хабаровск» следит за метеорологическими изменениями и ежедневно информирует жителей о прогнозах погоды на предстоящие дни.

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