Дом мог взорваться: из полыхающего барака в Хабаровске вынесли пять газовых баллонов

Из дома эвакуировали 9 человек Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ночь с 16 на 17 января преподнесла нескольким хабаровским семьям тяжелые испытания - из-за страшного пожара людям пришлось экстренно покинуть свои квартиры и лишь наблюдать из автобуса, как пожарные тушат полыхающий дом, пытаясь спасти то, что от него осталось. ЧП произошло на улице Герасимова, 36, начался пожар в подъезде и быстро распространился по всему дому. К счастью, люди не пострадали, их успели эвакуировать.

Пожар случился под утро на Герасимова, 36 Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хронология событий

Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарно-спасательной службы в 3:39 17 января. Дом барачного типа 1935 года постройки частично уже был расселен. Всего в бараке три подъезда и два этажа. Огонь возник в первом подъезде, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, возгорание заметили поздно, огонь успел захватить ветхие деревянные конструкции. Пламя поползло на второй этаж.

Огонь охватил 150 квадратных метров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели выехали на место по повышенному рангу пожара. Тут же было создано четыре звена газодымозащитной службы для разведки помещений. Из дома эвакуировали девять человек и посадили их в предоставленный городской администрацией автобус. Как рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ведомства, среди жильцов детей не было.

- Детей нет, все взрослые. Пострадавших тоже нет. Город предоставил автобус, людям предложат временно в маневренном фонде разместиться. Этим вопросом занимается управление ГОИЧС, - говорит Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Из барака вынесли пять газовых баллонов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Дом мог взорваться?

Во время разведки пожарные обнаружили в доме пять газовых баллонов. Их из здания быстро вынесли, газовая служба баллоны забрала. Тушение пожара осложнялось тем, что дом был полупустой, деревянные конструкции быстро вспыхивали. Специалистам было трудно проникать в квартиры.

Работы по проливке все еще продолжаются Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На втором этаже практически все окна были с решетками. Чтобы попасть в квартиры, их пришлось разрезать бензорезом. Работа шла со всех сторон дома, а также с крыши барака. Пожарным пришлось разобрать одну из стен, так как под ней были следы горения.

Пожар локализовали, работа продолжается

В 6:30 утра пожар удалось локализовать. В итоге огонь охватил 150 квадратных метров барака. В тушении было задействовано 30 человек и восемь пожарных автоцистерн. Сейчас, как сообщили редакции в МЧС, на месте еще идут работы, пожарные занимаются проливкой помещений. По факту пожара началась проверка со стороны Госпожнадзора. Причину возгорания будут выяснять.

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