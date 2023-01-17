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Происшествия17 января 2023 1:39

Дом мог взорваться: из полыхающего барака в Хабаровске вынесли пять газовых баллонов

В Хабаровске ночью сгорел жилой барак
Оксана ШЕМЕТОВА
Из дома эвакуировали 9 человек

Из дома эвакуировали 9 человек

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ночь с 16 на 17 января преподнесла нескольким хабаровским семьям тяжелые испытания - из-за страшного пожара людям пришлось экстренно покинуть свои квартиры и лишь наблюдать из автобуса, как пожарные тушат полыхающий дом, пытаясь спасти то, что от него осталось. ЧП произошло на улице Герасимова, 36, начался пожар в подъезде и быстро распространился по всему дому. К счастью, люди не пострадали, их успели эвакуировать.

Пожар случился под утро на Герасимова, 36

Пожар случился под утро на Герасимова, 36

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хронология событий

Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарно-спасательной службы в 3:39 17 января. Дом барачного типа 1935 года постройки частично уже был расселен. Всего в бараке три подъезда и два этажа. Огонь возник в первом подъезде, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, возгорание заметили поздно, огонь успел захватить ветхие деревянные конструкции. Пламя поползло на второй этаж.

Огонь охватил 150 квадратных метров

Огонь охватил 150 квадратных метров

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели выехали на место по повышенному рангу пожара. Тут же было создано четыре звена газодымозащитной службы для разведки помещений. Из дома эвакуировали девять человек и посадили их в предоставленный городской администрацией автобус. Как рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ведомства, среди жильцов детей не было.

- Детей нет, все взрослые. Пострадавших тоже нет. Город предоставил автобус, людям предложат временно в маневренном фонде разместиться. Этим вопросом занимается управление ГОИЧС, - говорит Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Из барака вынесли пять газовых баллонов

Из барака вынесли пять газовых баллонов

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Дом мог взорваться?

Во время разведки пожарные обнаружили в доме пять газовых баллонов. Их из здания быстро вынесли, газовая служба баллоны забрала. Тушение пожара осложнялось тем, что дом был полупустой, деревянные конструкции быстро вспыхивали. Специалистам было трудно проникать в квартиры.

Работы по проливке все еще продолжаются

Работы по проливке все еще продолжаются

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На втором этаже практически все окна были с решетками. Чтобы попасть в квартиры, их пришлось разрезать бензорезом. Работа шла со всех сторон дома, а также с крыши барака. Пожарным пришлось разобрать одну из стен, так как под ней были следы горения.

Пожар локализовали, работа продолжается

В 6:30 утра пожар удалось локализовать. В итоге огонь охватил 150 квадратных метров барака. В тушении было задействовано 30 человек и восемь пожарных автоцистерн. Сейчас, как сообщили редакции в МЧС, на месте еще идут работы, пожарные занимаются проливкой помещений. По факту пожара началась проверка со стороны Госпожнадзора. Причину возгорания будут выяснять.

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