Камеры увидят все: жителей Хабаровского края будут штрафовать за незаконные свалки

Прошлогодняя свалка на Известковой Фото предоставлено героем публикации

Проблемы со свалками решат в Хабаровском крае. В стране приняли поправки в закон, благодаря которым камеры на улицах будут фиксировать незаконно сброшенный мусор из окон автомобилей. Для этого технику настроят на распознавание такого рода нарушений, а виновных будут искать и штрафовать.

Экологи региона рады, что наконец-то будут решены постоянные проблемы с незаконными свалками. Как объяснил «КП» - Хабаровск» Владимир Сидоров, председатель краевого совета Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», сейчас весь сброшенный на землю мусор убирается за счет администрации там, где нашли груды отходов. То есть за вывоз платят налогоплательщики, обычные люди. В это время нарушитель избегает ответственности, ведь найти виновника очень сложно.

Карта выявленных несанкционированных свалок Хабаровска и окрестностей за 2019-2021 годы. Фото: «Всероссийское общество охраны природы»

- На Ильинке, например, регулярно выгружают отходы из машин. Из 10 незаконных свалок мы можем найти виновника только в одном случае. В основном этим занимаются маленькие организации, предприниматели. Часто лица, которые делают ремонт, вывозят строительные отходы и просто кидают кучи на землю, никак не утилизируя. Новый закон поможет донести людям, что теперь им грозит серьезный штраф за такие действия, - сказал Владимир Сидоров.

Заплатить нарушителям придется прилично. Штрафы составят: для автомобилистов - до 30 тысяч рублей, должностных лиц - до 60 тысяч рублей, юридических - до 100 тысяч рублей. Водители грузовиков заплатят от 75 до 200 тысяч рублей. Пешеходам также повысили размер штрафов за выброс мусора, например, в лесах. Вместо трех тысяч они будут обязаны выплатить пять тысяч рублей.

Мусор бросают даже в заповедниках Фото: скриншот из видео

- Мы еще не приступили к реализации проекта, здесь еще есть пробелы, все надо довести до ума. Однако мы уже готовы попробовать все на практике. В Москве и Питере, например, уже отлажен процесс утилизации строительного мусора. Нам еще предстоит наладить это в своем регионе. В данной работе очень заинтересован и региональный оператор по обращению с ТКО, ведь свалки в Хабаровске и районе имени Лазо убирает именно он. Важная задача, чтобы мусорные кучи не возвращались на убранное место.

Так прошлой зимой выглядел питомник Лукашова Фото: скриншот из видео

На данный момент систему только готовятся внедрить в крае, но экологи настроены оптимистично. Нововведения запустят уже в первом полугодии 2023 года. Специалисты вместе с сотрудниками ведомств установят камеры, доведут информацию до граждан. А после обнаружения нарушителей дела будут доводить до суда. Место для первой камеры в Хабаровском крае выберут уже 18 января. Экологи поедут на место вместе с регоператором и определят, где установка устройства будет наиболее эффективной.

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