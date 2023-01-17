«Убил бы меня или бывшую жену»: жительница Хабаровского края заколола сына-наркомана, который грозился ее «замочить»

63-летняя женщина в страхе убила собственного сына Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сложные семейные отношения довели Валерию (имя изменено - прим. ред.) до непоправимого. 63-летняя женщина в страхе убила собственного сына. Пенсионерка защищалась от его жестоких нападок и, сама того не осознавая, превысила пределы самообороны.

ТИРАН

Сын Валерии был непростым. 43-летний мужчина выпивал и плотно сидел на наркотиках, не помогало даже лечение. Когда сын женился, пенсионерка понадеялась, что он образумится. Но иллюзии разбились, когда отпрыск развелся и еще больше погряз в «одурманивающем болоте».

После развода супруги не разъехались и остались жить у Валерии. Быт вели с переменным успехом: когда мужчина пил, то бил маму и нападал на экс-супругу. Сколько времени продолжалась этот ад - неизвестно. Все трагически оборвалось в сентябре 2022 года.

ПОМИНКИ И ПОХОРОНЫ

11 сентября семья ездила на кладбище навестить усопших. Вернувшись домой, Валерия, ее сын и бывшая невестка продолжили выпивать. Пьяный мужчина вновь начал нападать на мать: сперва оскорблял, потом накинулся с кулаками и угрозами убить. Колотил так рьяно, что пенсионерка еле унесла ноги из квартиры, прихватив с собой нож.

Валерия вышла на улицу отдышаться и прийти в себя, сын последовал за ней. Женщина всерьез испугалась, что отпрыск сейчас разделается с ней, поэтому нанесла упреждающий удар. Пенсионерка вонзила нож сыну в живот, от полученной травмы мужчина скончался. Валерия бегать от правоохранительных органов не стала и сдалась прибывшему наряду.

РЕАКЦИЯ

Уголовное дело было заведено по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Свою вину Валерия признала и в содеянном раскаялась.

- По уголовному делу следствием собрана доказательственная база, позволившая предъявить женщине обвинение и направить уголовное дело в суд. Женщина полностью признала вину в совершении преступления, раскаялась, установлено, что ранее она к уголовной ответственности не привлекалась, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

В процессе разбирательства пенсионерка рассказала о том аду, в котором ей приходилось жить. Женщина сообщила: «Я боялась, что он убьет либо меня, либо бывшую жену».

- Суд назначил виновной наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год условно с испытательным сроком один год, с удержанием в доход государства десяти процентов из заработной платы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

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