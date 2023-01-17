Ботинки разлетелись в разные стороны: поезд сбил мужчину в Хабаровске

Обувь слетела с мужчины в момент удара Фото: Telegram/@reporter.khv

Мужчину насмерть сбило поездом в Хабаровске. Это случилось в дневное время на станции «Швейная фабрика». Информацию «КП» - Хабаровск» подтвердили официально.

Дополнительной информации о происшествии не сообщается. Станцией регулярно пользуются пассажиры пригородных электричек. По предварительной информации, мужчина ожидал на станции свой поезд и не являлся сотрудником железной дороги. По делу запущена проверка.

- Хабаровским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Петрушина, представитель Восточного МСУТ СКР.

Следователи начали проверку Фото: Telegram/@reporter.khv

Поезд въехал в пострадавшего с такой силой, что мужчина вылетел из ботинок. Их нашли недалеко от места происшествия. Станция «Швейная фабрика» уже не в первый раз становится местом ужасающих происшествий. В прошлом году, 8 января, на тех же путях поезд сбил 23-летнюю девушку, которая шла рядом с рельсами. Такой же случай произошел с пожилой женщиной в 2017 году. Пенсионерка попала под колеса грузового состава.

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