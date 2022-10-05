Глаза, как два прожектора: тигр Гром попал в фотоловушку

Тигр отличается от многих других своей мощью, громким рыком и прекрасными охотничьими качествами Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Тигр Гром из Еврейской автономной области не перестает приковывать к себе внимание. В Сети появились кадры с фотоловушки, на которых хищник пришел к меточному дереву. Запись опубликовал центр «Амурский тигр» в своем телеграм-канале.

На кадрах, сделанных в апреле текущего года, Гром оставил свою метку на стволе и грозно сверкнул своими большими глазами в ночи. Напомним, Гром — сын именитых родителей. Его мать — редкая кошка Светлая, которая в 2013 году совсем маленькой осталась сиротой и попала на реабилитацию. Позже к ней присоединились другие сородичи со схожей судьбой. Среди них был статный красавец Борис, который через несколько лет завоевал сердце самки. В 2019 году они образовали пару и в начале 2020-го на свет появился Гром.

Тигр отличается от многих других своей мощью, громким рыком и прекрасными охотничьими качествами. Связываться с ним никто не хочет, поэтому Гром уверенно расширяет свои владения.

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