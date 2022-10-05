Оплата коммуналки, садика и питания: в Магаданской области помогают семьям мобилизованных Фото: Правительство Магаданской области

После объявления частичной мобилизации власти российских регионов начали разрабатывать меры дополнительной поддержки семьям призванных граждан. На Дальнем Востоке одной из самых востребованных мер стала компенсация за оплату детского сада для детей тех, кого мобилизовали. В Магаданской области кроме оплаты детсада семья призванного на службу может рассчитывать на 100-процентную оплату коммунальных услуг и бесплатное питание школьников.

- Предусматривается обеспечение бесплатным горячим питанием детей 5-11 классов граждан, призванных с территории Магаданской области. Студентам-очникам СПО, не получающим стипендии, родитель или законный представитель которых призван на военную службу по частичной мобилизации будут выплачиваться стипендии, - рассказали в областном правительстве. - Также среди мер поддержки – оказание социальных услуг на дому на безвозмездной основе семьям мобилизованных.

Указ об оказании дополнительной поддержки уже опубликован на сайте правовой информации РФ, а на ближайшем заседании магаданской думы депутаты внесут необходимые изменения в перечень граждан, которым положена такая помощь.

О том, как именно жители области могут воспользоваться поддержкой, «КП» - Хабаровск» рассказал Сергей Кучеренко, глава регионального министерства труда и соцполитики.

- Компенсации за детский сад выплачиваются социальными центрами. Она и сейчас осуществляется в рамках законодательства, только не полностью, а для семей мобилизованных граждан будут компенсировать 100% оплаты, - говорит Сергей Кучеренко. - Сейчас социальные центры формируют паспорта семей мобилизованных граждан – этот паспорт будет содержать в себе всю информацию о мобилизованном и о его семье. Мы с гражданами связываемся, уточняем информацию, про детей, где они учатся, и далее уже взаимодействовать будем межведомственно с министерством образования.

По той же системе школьникам можно будет получить бесплатное питание. Данные для паспорта собирают центры, но жители региона и сами могут обратиться, подать информацию. По словам главы минобра, компенсации за садик за октябрь родители уже смогут получить.

- Есть меры поддержки, которые оказывают не наши социальные центры. Например, освобождение от оплаты коммунальных услуг. Это будет делать ресурсная организация, соответственно, мы, как орган, который ведет паспорта, будем предоставлять справку о том, что эта семья является семьей мобилизованного гражданина, и их освободят от платы, - добавил Кучеренко.

Что касается бесплатного оказания социальных услуг на дому, то здесь ее могут получить все семьи мобилизованных граждан, которым это действительно необходимо. Например, если у призванного осталась супруга, мама, свекровь, которые самостоятельно не могут сходить за покупками или в аптеку – им помогут социальные работники.

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