Военкома Хабаровского края Юрия Лайко перевели в Магаданскую область

Юрий Лайко Фото: Правительство Хабаровского края

Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко назначили на идентичный пост в Магаданской области.

- Информация в ряде средств массовой информации о снятии с должности военного комиссара Хабаровского края не соответствует действительности. Военный комиссар Хабаровского края полковник Лайко Юрий Сергеевич, в связи со служебной необходимостью назначен на должность военного комиссара Магаданской области. Данная должность была вакантной с августа 2022 года. Исполнять обязанности военного комиссара Хабаровского края назначен полковник Макаров Вячеслав Владимирович, ранее он занимал должность начальника штаба мотострелкового соединения, дислоцированного в Хабаровском крае, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе Восточного военного округа.

Накануне губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил о вакантной в регионе должности военкома.

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