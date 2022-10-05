Нулевая видимость: снегопад парализовал движение на дорогах в Магаданской области

Ездить по трассе стало опасно Фото: Правительство Магаданской области

Пока большинство дальневосточных регионов наслаждается последними теплыми осенними деньками, Магаданская область уже во всю ощущает на себе капризы погоды. В некоторых районах региона снежные бури парализуют движение на дорогах, как, например, в Среднеканском городском округе, где из-за снегопада перекрыли трассу.

Не все автолюбители могут справиться со сложной дорогой. Фото: телеграм-канал Колыма инсайд.

По сообщению областного минтранса, из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли дорогу «Ларюковая – Усть-Среднекан». Сейчас на участке автомобилям ездить запрещено, предварительно ограничения продлятся до утра 6 октября. Как видно на фотографиях в социальных сетях, на дороге из-за белой мглы практически нулевая видимость. Автомобилистов призвали пользоваться другими маршрутами, пока проезд по этой трассе не восстановят.

Пользователи соцсетей вспомнили традиционный праздник - День жестянщика. Фото: телеграм-канал Колыма инсайд.

- Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Магаданской области находится в готовности к реагированию, оперативные группы дежурят на Магаданском и Арманском перевалах для обеспечения безопасности автомобилистов. Заблаговременно в превентивных целях и для обеспечения безопасности дорожного движения на территориальной автодороге «Ларюковая – Усть-Среднекан» до 10:00 6 октября введено временное ограничение движения в связи с неблагоприятными дорожными условиями, - сообщили в областном МЧС.

Стихия не обошла стороной и столицу. Фото: местный житель.

При этом, аэропорт в Магадане и морской торговый порт продолжают работать несмотря на снегопад практически на всей территории области. В некоторых районах осадки сопровождаются не слабым ветром, например, на востоке Ольского городского округа порывы достигают 30 метров в секунду, а в Северо-Эвенском городском округе – 19 метров в секунду.

Сугробы украсили Магадан. Фото: местный житель.

Накануне другой дальневосточный регион тоже утопал в снежных сугробах. На севере Хабаровского края выпало около 30 сантиметров белого пуха, однако ограничения на дорогах там вводить не пришлось.

Магадан мгновенно преобразился. Фото: местный житель.

Однако в Магадане нет такого сильного ветра. Фото: местный житель.

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