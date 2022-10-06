Философия грусти: персонажа, который может заменить Ждуна, создали в Хабаровске

Грустяш Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Маленькое гипертрофированное тело и нереально большая голова, в которой роятся мысли, созревают гениальные идеи, происходит осознание собственного бытия и происходящего в мире, а как результат – вселенская грусть на опущенном лице. А еще поза – непременно сидячая, с согнутыми коленями и обхватывающими их руками. Наверное, именно так можно материализовать грусть, и именно такой герой появился в Хабаровске. Пока только в виде одной скульптуры и изображений на стикерах, но уже с четкой целью передачи общего настроения и мироощущения.

Процесс создания образов Грустяша Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

ГОРЕ ОТ УМА

Создатель нового героя, существующего как конкретный персонаж и как нечто универсальное для каждого – Дмитрий Гасан. Образ его Грустяша зародился, когда Дмитрий жил в Петербурге, и он стал результатом осмысления событий, которые происходили в мире.

- Сам по себе образ Грустяша возник внезапно. Но, как и любому другому образу, ему нужно было время, чтобы созреть. Он зародился где-то в районе Питера, потому что это вечная хандра, отсутствие солнца, определенное поведение людей. В какой-то момент я увидел, что может быть вот такой герой, - рассказывает «КП» - Хабаровск» создатель Грустяша.

Дмитрий Гасан Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По словам Дмитрия, Грустяш – это собирательный комический образ, он универсален, не имеет гендерной принадлежности. Сама его философия – горе от ума. Он похож на Давида на статуе мыслителя, только сидит и грустит.

- Я планировал сделать еще три скульптуры в разных исполнениях. Вот как три обезьянки, которые ничего не вижу, ничего не слышу и ничего не говорю, но на современный манер. У меня есть в виртуальном музее образцы Грустяша, как эти модели должны выглядеть - Грустяш в маске, это отсылка на пандемию, в наушниках, и в виртуальных очках, как акцент на современное общество. Это три обезьянки, которые актуальны именно в наше современное время, - говорит Дмитрий.

Дмитрий Гасан и Грустяш Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ В ГИПСЕ

Дмитрий Гасан вылепил Грустяша из гипса, оригинал оставил себе, а копию поставил в парке Северном в Хабаровске. Статуя спокойно простояла там около года, а недавно кто-то намеренно подпортил Грустяша. Забрать на реставрацию скульптуру Дмитрий планирует сразу, как только устаканится ситуация.

Дмитрий хочет, чтобы такие скульптуры появились в каждом городе, чтобы люди видели этого героя и могли каждый по-своему интерпретировать его. В будущем скульптуру он будет отливать в металле, например, в свинце, и возможно, Грустяш появится в городских парках, а люди будут назначать встречи не у фонтана, а у Грустяша.

Дмитрий создал множество стикеров по мотивам Грустяша Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

ДИАЛОГ ЧЕРЕЗ КАРТИНКИ

Дмитрий Гасан – многогранная личность, наряду с полученной профессией на юрфаке, он имеет большое количество патентов на различные изобретения, в том числе, на не имеющий аналогов в мире корпус для фотокамеры для левшей, и самозаряжающую пистолетную кобуру для инкассаторов. Сейчас ему 37 лет, уже 14 лет он занимается фотографией. Увлечение переросло в профессию, в 25 лет Дмитрий уехал в Петербург и работал фотографом в своей студии. Его работы красуются на рекламных баннерах, профессиональное амплуа – предметная фотосъемка, а любимый жанр – черно-белые портреты.

- За более чем 14 лет мой архив насчитывает уже сотни тысяч фотографий высококлассного формата. Сейчас фотографией я уже активно не занимаюсь, другое мое направления – графический дизайн. Делаю сайты, диджитал, видео, веду ютуб-канал.

Помимо стикеров Дмитрий делает и картины Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Дмитрий смог найти способ общаться с аудиторией через картинку – начал выпускать стикеры-наклейки, на которых сюжеты с Грустяшем, и простые фразы, имеющие особый смысл для каждого индивидуально. Коллекция стикеров насчитывает более 300 штук. Они появляются, как результат осмысления и реакции на какое-либо событие.

Взгляд Грустяша заставляет задуматься Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Грустяш пророс, вырос за пределы моего внутреннего я. Я не Грустяш! Он – это больше собирательный образ. Поэтому каждый может найти что-то свое в нем. Поэтому я стараюсь простыми фразами говорить с миром. Через картинки привлечь внимание.

Так, например, в виде реакции на теракты в школах, Грустяш отреагировал тем, что надел бронежилет. На картинке он стоит спиной. И каждый здесь может интерпретировать образ индивидуально.

Грустяш в оригинале Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

ГРУСТЯШ ПОЯВИТСЯ В МУЛЬТИКЕ

Свои работы Дмитрий уже презентовал на выставке, прошедшей летом в арт-подвальчике Хабаровска. В планах – объехать с выставкой российские города, а возможно, и другие страны. Но главная цель на сегодняшний момент – создать анимацию – мультик о Грустяше.

- Возможно, Грустяш станет таким интересным персонажем в России, типа как матрешка или ждун. Мультфильм может быть многосерийным, серии будут очень маленькие, до минуты, или по 30 секунд. Анимация – дорогостоящий проект. Кино снять дешевле. Пока это планы.

ГРУСТЯШ НИКОГДА НЕ УЛЫБНЕТСЯ

Интерпретаций Грустяша может быть масса, для каждого она своя. Образ можно подвести под свое событие, свои эмоции, даже под траур. Но, так или иначе, он Грустяш, и он, наверное, не будет улыбаться, даже если в мире произойдет что-то очень хорошее. На этот случай у Дмитрия задуманы другие персонажи, которые будут реагировать на события. Сейчас же Дмитрий в своих рисунках намеренно уходит в крайности и доводит мысль и идею до абсурда, чтобы зацепить человека.

Грустяш про грусть и против нее Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Пока скульптура Грустяша красуется только в Хабаровске, в парке Северный. Помимо статуи есть стикеры, футболки. Планы у создателя героя грандиозные – выход на мировой уровень и запуск собственного мультфильма.

Грустяш остался в редакции КП-Хабаровск Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Хабаровский Бэнкси: показываем, как «Учитель года-2021» популяризирует уличную культуру

Хабаровский Бэнкси откровенно рассказал, как из «Учителя года-2021» превратился в необычного уличного художника (подробнее)