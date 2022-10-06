Ходил по барам и летал бизнес-классом: чиновник на Колыме осужден за растрату бюджетных средств

Осужденный Владимир Кабанов Фото: НКО «Фонд капитального ремонта Магаданской области»

Завершилась долгоиграющая эпопея с участием генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта Магаданской области» Владимира Кабанова, которая длилась более трех лет.

В январе 2019 года Владимир Кабанов был приглашен правительством Магаданской области возглавить организацию регионального оператора, которая занимается проведением капитального ремонта в многоквартирных домах и предоставлением услуг в сфере ЖКХ.

По итогам года работы нового директора фонда, контрольной-счетная палата по инициативе магаданской облдумы провела проверку деятельности организации. По ее итогам выяснилось, что руководитель тратил бюджетные деньги на личные нужды, оформляя их как представительские расходы.

Уже в феврале 2020 года министр ЖКХ Магаданской области уволил Кабанова с занимаемой должности, а в марте УМВД завело уголовное дело по статьям за растрату в крупном размере и злоупотребление полномочиями.

За несколько «рабочих» поездок в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург умудрился израсходовать 297 412 рублей, которые были направлены ему со счета возглавляемой организации по авансовому отчету, который Кабанов предоставил по возвращении.

На этом траты не закончились. За два похода в бар в Магадане высокопоставленный чиновник умудрился потратить 36 тысяч рублей. Владимир Кабанов не стеснялся пользоваться услугами бизнес-залов аэропортов во время рабочих поездок и услугами такси.

- Ущерб по первому эпизоду составил составил 212 458 рублей в качестве необоснованного возврата средств на представительские расходы. Во втором случае присвоения руководитель фонда повысил класс обслуживания с экономического до бизнеса на рейсе Москва - Санкт-Петербург. Однако ему был осуществлен возврат средств со стороны авиакомпании, о котором он не сообщил, оставив деньги себе, - рассказал «КП» - Хабаровск» Максим Комаровский, начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры Магаданской области.

Прокуратура Магаданской области передала дело в городской суд спустя год - в марте 2021 года. В мае оно было присоединено к другому делу, в котором кроме Владимира Кабанова обвиняемой значится бухгалтер фонда Наталья Пальчик.

- Обвиняемая была привлечена к ответственности только по одному эпизоду, выступив в роли пособника. Оплата новогоднего банкета на сумму 45 894 рубля была возмещена руководителю организации как представительские расходы.

Судебный процесс был приостановлен, потому что главный подозреваемый скрылся от правосудия. Магаданский суд вынес решение об объявлении Кабанова в розыск и помещении под стражу на два месяца. Уже 11 февраля 2022 года подсудимого нашли в Санкт-Петербурге и поместили в СИЗО, откуда он был этапирован в Магадан.

Окончательный приговор бывшему руководителю бюджетной организации был вынесен 6 сентября 2022 года. В нем перечисляются все личные траты Владимира Кабанова на посту генерального директора фонда, которые были переданы в бухгалтерию с пометкой «представительские расходы».

- Так как главный подозреваемый на протяжении двух месяцев отбывал арест в следственном изоляторе, суд учел это обстоятельство при оглашении приговора и снизил сумму штрафа до 270 тысяч рублей. При этом в силе остался запрет заниматься распорядительской деятельностью на протяжении трех лет.

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