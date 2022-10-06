Животные будут под присмотром: мобилизованные жители Хабаровского края могут оставить питомцев в приюте Фото: Евгения ГУСЕВА

Частичная мобилизация затронула, пожалуй, все сферы жизни россиян. Когда приходит повестка, как правило, до визита в военкомат гражданину требуется переделать массу дел и позаботиться обо всех деталях – от сборов предметов первой необходимости до организации платежей, сохранении рабочего места и прочем. Одной и самых наболевших тем для жителей Хабаровского края стало устройство домашних животных. Куда девать своего питомца, если о нем больше некому позаботиться?

Управление ветеринарии Хабаровского края и несколько приютов пошли навстречу жителям – по договоренности оставшихся питомцев могут забрать под опеку. Главное, чтобы хозяин подошел к решению со всей ответственность – обеспечил животное кормом и ни в коем случае не бросал на произвол судьбы.

В Хабаровском крае два приюта готовы принять собак небольших размеров и кошек - в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Как отметили в управлении ветеринарии края, призыв на мобилизацию при устройстве животного нужно обязательно подтвердить.

- С приютами это оговаривалось управлением ветеринарии. Человек должен подтвердить, что его забирают, предоставить повестку, например. Потому что после объявления мобилизации начали звонить и пытаться избавиться от животных. Если есть куда пристроить – родственники, друзья, то лучше это сделать. Животные любят дом, в приюте – совсем другое, - рассказали в управлении.

Приюты для животных существуют чаще всего за счет пожертвований и благотворительности. Небезразличные сотрудники и зоозащитники как могут помогают оставшимся без хозяев четвероногим, но часто на это просто не хватает средств. Безусловно, ни одно животное они на улице не оставят, но и людей просят не оставаться безучастными, особенно по отношению к своим питомцам.

- При самом худшем раскладе, если хозяин не вернется, животное, конечно будут пристраивать. Искать ему новую семью. Но если человек в состоянии, если он заботится о своем питомце, даже в условиях мобилизации он может проявить ответственность и обеспечивать своего питомца, оставленного в приюте, кормом.

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