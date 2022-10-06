«СКА-Хабаровск» в дерби уступил «Динамо-Владивосток»

«СКА-Хабаровск» вылетел из розыгрыша Кубка России Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Многообещающий старт Кубка России для хабаровского коллектива обернулся провалом. «СКА-Хабаровск» вылетел из 1/32 финала розыгрыша от коллектива, который выступает во Второй лиге. Финальный счет на табло - 1:0 в пользу приморской команды. Это стало сенсацией и вызвало негодование у болельщиков.

До этого момента «СКА-Хабаровск» не встречался с «Динамо». Обе команды подходили ко встрече далеко не в оптимальном состоянии - приморцы только вернулись с выезда из Подмосковья, а хабаровчане решили поберечь силы перед матчем с грозным казанским «Рубином», который пройдет 9 октября.

Первый тайм не подарил любителям футбола опасных моментов. Гости, как более именитая команда, сначала владели инициативой, увереннее перемещали матч по полю. Динамовцы чуть позже перехватили инициативу, но тоже не смогли перевесить чашу весов в свою пользу по итогам 45 минут.

Единственный гол был забит за 15 минут до финального свистка. После подачи углового удара мяч отскочил защитнику «бело-голубых» Никите Сергееву. Он без лишних движений отправил его мимо вратаря Ислама Имамова. «Армейцы» бросились отыгрывать дефицит, но в оставшееся время этого сделать не удалось.

Еще одним событием стало удаление защитника хозяев поля Сергея Крамаренко. В компенсированное время он нарушил правила, получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

- Мы не провели то количество атак, которые могли. Те удары, которые мы нанесли, не дошли до створа ворот, - подытожил Роман Шаронов, главный тренер «СКА-Хабаровск».

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