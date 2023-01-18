«А ну, стоять!»: грабитель спешно выбежал из ломбарда с женским браслетом в Хабаровске

Грабитель бросился наутек Фото: скриншот из видео

Погоня продавца ломбарда за грабителем попала на камеру видеонаблюдения в Хабаровске. С криком: «А ну, стоять!» девушка на каблуках пыталась остановить похитителя, но было уже поздно.

Все случилось, когда 31-летний безработный мужчина зашел в ювелирный магазин-ломбард. Он делал вид, что выбирает браслет в подарок своей девушке. В какой-то момент злоумышленник попросил примерить одну из моделей. Продавец помогла мужчине надеть украшение, после чего он стал делать вид, что разбирается с застежкой. Провозившись несколько минут, чтобы дождаться, когда девушка отвлечется, мужчина дал деру из магазина вместе с браслетом на руке.

Сотрудница ювелирного пыталась остановить грабителя и начала кричать, а затем пустилась в погоню за вором. На каблуках она пыталась догнать мужчину, который уже пустился наутек. Стоимость украшения составляет 48 тысяч рублей, это золотой женский браслет без камней.

- Похищенную вещь мужчина продал случайному прохожему за 45 тысяч рублей, а деньги потратил на развлечения. Ранее злоумышленник уже привлекался за кражи и уклонение от надзора, - рассказали в УМВД России по Хабаровску.

Грабителя быстро вычислили и задержали. Все вырученные средства он уже успел спустить. В настоящее время полиция разыскивает ювелирное украшение. На похитителя завели уголовное дело за грабеж. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

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