Просидел три дня на льду: попавшего в беду сивуча прокатили на санках до моря на Сахалине

Млекопитающее рычало и огрызалось, но все же позволило погрузить себя на сани Фото: Скриншот с видео

История спасения сивуча-подростка пришла с берегов Сахалина. Ушастый тюлень забрел на берег и пока гулял, путь домой оказался отрезан. Млекопитающему несколько дней пришлось ждать помощи.

Сивуч весом около 80 килограммов вынырнул из воды на новогодних праздниках в поселке Охотск. Пока изучал лед и берег, майна (широкая трещина во льду) замерзла, а рядом подходящих прорубей не оказалось. Млекопетающее больше трех дней просидело на льду в ожидании, пока откроется путь домой.

Попавшего в беду сивуча обнаружил местный житель. Своими силами помочь животному мужчина не мог - млекопетающее могло причинить вред человеку, к тому же его нужно было осмотреть. На подмогу выдвинулись спасатели и представители местной общественной организации.

- Внешних повреждений на сивуче не было. Он был измотан, но поведение - спокойное, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе главка МЧС России по Сахалинской области.

Спасателям сивуч все же показал свой характер. Млекопитающее рычало и огрызалось, но все же позволило погрузить себя на сани. Животное с ветерком довезли до воды и выпустили в естественную среду обитания. В море сивуч ушел сам, несмотря на то, что был измотан.

Обычно сивучи выходят на берег рядом с людьми из-за болезни, чтобы отдохнуть или повыпрашивать еду в «рыбных» местах. Взрослые особи могут достигать веса до одной тонны. Охотский сивуч был подростком: ему, по предположению специалистов, может быть около двух лет.

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