Изменила личность и старалась забыть: жительница Комсомольска спустя 30 лет созналась в убийстве пристававшего к ней мужчины

Подозреваемой оказалась женщина, которая давно переехала жить в соседний Хабаровский край Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В 1992 году город Свободный потрясла новость об убийстве местного жителя. 41-летнему мужчине в своей квартире размозжил голову неизвестный. По горячим следам подозреваемого задержать не удалось. Дело зависло на 30 лет.

ДИСКОТЕКА С КРОВАВЫМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Только в 2022 году следователям удалось выйти на след человека, возможно причастного к этому жуткому убийству. Подозреваемой оказалась женщина, которая давно переехала жить в соседний Хабаровский край. Когда увидела на пороге оперативников, поняла, что отпираться бессмысленно, и во всем созналась.

В те далекие годы 19-летняя девушка жила недалеко от Свободного и в августе 1992-го приехала в город. На дискотеке выпивала, познакомилась с тем самым мужчиной, который годился ей в отцы, и поехала к нему домой. В квартире новый знакомый начал приставать к девушке и склонять к близости.

Гостью такой расклад возмутил: она резко отказала мужчине. Будучи пьяной, она схватила 16-килограммовую гирю и дважды ударила знакомого по голове. Необходимости в этом не было, но тогда девушка посчитала, что так будет надежнее. От полученных травм мужчина скончался на месте.

БЕГСТВО

Девушка моментально поняла, что случилось, поэтому решила бежать без оглядки. Она уехала в Комсомольск-на-Амуре, затем ненадолго перебралась в Хабаровск, где сменила абсолютно все документы. Девушка обзавелась новыми фамилией, именем и отчеством, как - история уже умалчивает.

После приобретения новой личности она уехала обратно в Комсомольск. Здесь она прожила почти 30 лет, постепенно привыкнув к новым ФИО. Девушка стала предпринимателем, вышла замуж, родила детей. Только от воспоминаний до конца избавиться не получилось.

РЕАКЦИЯ

В соседнем регионе расследование гибели мужчины в своем доме в Свободном не останавливалось. Смена личности, конечно, серьезно затормозила движение дела. Как следователям все же удалось выйти на след подозреваемой - тайна оперативно-розыскных мероприятий. Тем не менее женщину задержали.

- Уголовное дело передано по существу, его рассмотрит Свободненский городской суд. За указанное преступление Уголовным кодексом предусмотрено до 15 лет лишения свободы, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Юлия Адушева, официальный представитель прокуратуры Амурской области.

Освободить женщину от уголовного преследования за истечением сроков давности или нет - будет решать суд.

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