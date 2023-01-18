«До сих пор собой недоволен»: хабаровский чемпион по стрельбе из лука рассказал о себе, своем ремесле и особенностях профессии

Алексей Огаркин. Фото: предоставлено героем публикации.

Со стороны кажется, что стрельба из лука - безобидный спорт, который по силам каждому. Достаточно выбрать лук, мишень, отмерить расстояние и совершить меткий выстрел. На самом деле точность попаданий отрабатывается годами, и для этого мало уметь видеть цель. Помимо развитого глазомера, у лучника должны быть крепкие мышцы и внимательность, ведь именно это предопределяет успех попадания «в яблочко». А еще стрельба из лука несет в себе философию стоицизма: учит терпению, выжиданию и холодному разуму.

История начинается

Когда-то Алексей Огаркин был бизнесменом - он владел строительной компанией. Пока однажды не взял в руки лук: попробовал выстрелить, и понравилось. Бизнес пришлось оставить, к чему родители героя отнеслись с неодобрением. Зато поддержала жена, которая и сейчас иногда приходит к мужу на занятия, чтобы взять урок у профессионала. Затем были СКИФ, соревнования и тренировки - три года трудолюбия, самодисциплины и неутолимого стремления к совершенству. После Алексей решил организовать клуб «Лучник».

Хобби переросло в профессию. Фото: предоставлено героем публикации.

- Когда стал призером в Комсомольске-на-Амуре, понял, что чего-то стою, и решил создать профессиональный клуб. До этого мы скорее были клубом по интересам, просто несколько ребят объединились и тренировались вместе, - поделился с «КП» - Хабаровск» Алексей Огаркин.

Клуб для всех

Алексей превосходный лучник - при желании может попасть в десяточку с первого выстрела и обучает той же меткости других.

- Так, три пальца по последней фаланге на тетиву, натягиваем стрелу до упора и отпускаем, - командует мастер.

Попробовать свои силы могут все желающие. Фото: предоставлено героем публикации.

В его клубе обучаются и взрослые, и дети с 12 лет: всего около 35 человек. Они регулярно участвуют в городских и краевых соревнования, становясь победителями и призерами в своем разряде. По словам тренера, порой новичок за полгода становится кандидатом в мастера спорта.

С учениками у Алексея отношения складываются теплые, со старшими лучниками они зачастую становятся друзьями, а к маленьким спортсменам мастер находит уникальный подход. Даже к самым непоседливым.

Стрельба из лука - это не так просто, как кажется. Фото: предоставлено героем публикации.

Стрелять из лука полезно, но иногда опасно

В «Лучнике» говорят, что стрельба из лука сродни медитации: ведь чем хладнокровнее ощущает себя человек, тем легче ему попасть в центр мишени. Кроме того, занятие развивает осознанность и умение сосредотачиваться, поэтому особенно полезно раздражительным людям.

- Были проведены исследования, согласно которым идеальный лучник на 40% должен быть холериком. Это помогает потом и в жизни контролировать свои эмоции. Помимо этой пользы развивает зрение. У меня вот оно было чуть хуже до занятий, сейчас 100%. И у всех лучников, которые сейчас в клубе, тоже улучшилось. Тренировки помогают с осанкой, ведь, чтобы стрелять, нужно стоять ровно. Развивают координацию также.

Сам Алексей без проблем попадает в цель. Фото: предоставлено героем публикации.

Иногда в клубе случаются неприятности. Так, однажды одному лучнику в кисть вонзилась стрела из-за того, что он зашел в тир раньше времени. Поэтому Алексей внимательно следит за соблюдением правил безопасности и чуть что предупреждает о следующем выстреле лучников.

Спортсмен регулярно участвует в соревнованиях и тренирует свой навык. Говорит, что лучник совершенствуется всю жизнь. Вне тренировок руководитель клуба - спокойный и добродушный человек. Предпочитает смотреть с любимой семейные фильмы, любит прогулки и рок-музыку.

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