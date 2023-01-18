«До сих пор собой недоволен»: хабаровский чемпион по стрельбе из лука рассказал о себе, своем ремесле и особенностях профессии

Алексей Огаркин. Фото: предоставлено героем публикации.
Со стороны кажется, что стрельба из лука - безобидный спорт, который по силам каждому. Достаточно выбрать лук, мишень, отмерить расстояние и совершить меткий выстрел. На самом деле точность попаданий отрабатывается годами, и для этого мало уметь видеть цель. Помимо развитого глазомера, у лучника должны быть крепкие мышцы и внимательность, ведь именно это предопределяет успех попадания «в яблочко». А еще стрельба из лука несет в себе философию стоицизма: учит терпению, выжиданию и холодному разуму.
История начинается
Когда-то Алексей Огаркин был бизнесменом - он владел строительной компанией. Пока однажды не взял в руки лук: попробовал выстрелить, и понравилось. Бизнес пришлось оставить, к чему родители героя отнеслись с неодобрением. Зато поддержала жена, которая и сейчас иногда приходит к мужу на занятия, чтобы взять урок у профессионала. Затем были СКИФ, соревнования и тренировки - три года трудолюбия, самодисциплины и неутолимого стремления к совершенству. После Алексей решил организовать клуб «Лучник».
Хобби переросло в профессию. Фото: предоставлено героем публикации.
- Когда стал призером в Комсомольске-на-Амуре, понял, что чего-то стою, и решил создать профессиональный клуб. До этого мы скорее были клубом по интересам, просто несколько ребят объединились и тренировались вместе, - поделился с «КП» - Хабаровск» Алексей Огаркин.
Клуб для всех
Алексей превосходный лучник - при желании может попасть в десяточку с первого выстрела и обучает той же меткости других.
- Так, три пальца по последней фаланге на тетиву, натягиваем стрелу до упора и отпускаем, - командует мастер.
Попробовать свои силы могут все желающие. Фото: предоставлено героем публикации.
В его клубе обучаются и взрослые, и дети с 12 лет: всего около 35 человек. Они регулярно участвуют в городских и краевых соревнования, становясь победителями и призерами в своем разряде. По словам тренера, порой новичок за полгода становится кандидатом в мастера спорта.
С учениками у Алексея отношения складываются теплые, со старшими лучниками они зачастую становятся друзьями, а к маленьким спортсменам мастер находит уникальный подход. Даже к самым непоседливым.
Стрельба из лука - это не так просто, как кажется. Фото: предоставлено героем публикации.
Стрелять из лука полезно, но иногда опасно
В «Лучнике» говорят, что стрельба из лука сродни медитации: ведь чем хладнокровнее ощущает себя человек, тем легче ему попасть в центр мишени. Кроме того, занятие развивает осознанность и умение сосредотачиваться, поэтому особенно полезно раздражительным людям.
- Были проведены исследования, согласно которым идеальный лучник на 40% должен быть холериком. Это помогает потом и в жизни контролировать свои эмоции. Помимо этой пользы развивает зрение. У меня вот оно было чуть хуже до занятий, сейчас 100%. И у всех лучников, которые сейчас в клубе, тоже улучшилось. Тренировки помогают с осанкой, ведь, чтобы стрелять, нужно стоять ровно. Развивают координацию также.
Сам Алексей без проблем попадает в цель. Фото: предоставлено героем публикации.
Иногда в клубе случаются неприятности. Так, однажды одному лучнику в кисть вонзилась стрела из-за того, что он зашел в тир раньше времени. Поэтому Алексей внимательно следит за соблюдением правил безопасности и чуть что предупреждает о следующем выстреле лучников.
Спортсмен регулярно участвует в соревнованиях и тренирует свой навык. Говорит, что лучник совершенствуется всю жизнь. Вне тренировок руководитель клуба - спокойный и добродушный человек. Предпочитает смотреть с любимой семейные фильмы, любит прогулки и рок-музыку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Железные мускулы и молот: кузнец из ЕАО кует мечи и подсвечники для храма
Единственный в Биробиджане кузнец Дмитрий Заварзин творит чудеса из металла (подробнее)