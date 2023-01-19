Развел на сосиску, а потом ограбил: мужчина обманул и обокрал добродушную женщину в Хабаровске

Мужчина надавил на жалось Фото: Иван МАКЕЕВ

43-летний житель Хабаровска воспользовался добродушием прохожей. Сначала сердобольная женщина накормила «нуждающегося», а затем осталась без сумки. Хорошие намерения обернулись обманом и грабежом.

Все произошло в парке «Динамо». 59-летняя пенсионерка шла по дорожке и обратилась к прохожему, чтобы спросить, как дойти до банкомата. Слово за слово, и они разговорились. Мужчина рассказал женщине печальную историю своей жизни, дополнив, что давно не ел и очень голоден. Женщина не смогла не помочь новому знакомому. Она купила для мужчины хот-дог в ближайшем ларьке.

Мужчина сказал, как благодарен за обед, и съел сосиску. Женщина уже думала уходить, как вдруг уже сытый хабаровчанин выхватил ее сумку и дал деру по парку. Помимо других ценных вещей, в аксессуаре лежал кошелек с деньгами. Пенсионерка растерялась, а потом начала кричать и призывать похитителя вернуть украденное. Один из прохожих понял, что произошло, и тут же поймал вора. Грабитель выкинул сумочку в кусты, надеясь, что избавился от улик.

- Мужчину передали сотрудникам полиции. Сумку обнаружили и вернули потерпевшей. Подсудимый раскаялся в содеянном, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

После задержания мужчина упал на колени перед накормившей его пенсионеркой и долго извинялся. Это не помогло ему избежать наказания. Суд назначил ему восемь месяцев исправительных работ за грабеж. Пять процентов от его заработной платы будут удержаны в доход государства.

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