Коммуналку пересчитают: прокуратура начала проверку из-за аварии на тепломагистрали в Хабаровске

К устранению аварии подключились профильные министерства края Фото: телеграм-канал Михаила Дегтярева

Прокуратура Индустриального района города Хабаровска организовала проверку в связи с порывом теплосетей на ТЭЦ-1, в результате которого без отопления остались почти 150 объектов. Авария на тепломагистрали произошла 19 января, тепла лишились жилые дома, социальные объекты и административные здания.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, во время проверки будет дана оценка работе компании, занимающейся содержанием коммунальных сетей в этом районе, а также сроков устранения порыва.

Также ведомство берет на контроль вопрос перерасчета платы за коммуналку для тех жителей, чьи дома оказались в аварийной зоне и были отключены от подачи тепла.

Напомним, порыв произошел на пятой площадке в Хабаровске. В городе был организован оперативный штаб в связи с произошедшим. Мэр города держит ситуацию на личном контроле. На месте ЧП работают представители управлений ЖКХ и энергообеспечения, комитет по управлению Индустриальным районом и управляющие организации района. Аварию обещали устранить до 17:00 сегодня.

К работе по этой ситуации подключились и краевые власти – минэнерго и министерство ЖКХ региона. Они предпринимают необходимые меры для устранения порыва.

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