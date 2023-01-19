Пол - это лава: кондуктор залез на поручни под потолком автобуса в Хабаровске

Хаббаровские кондукторы любыми путями взимают плату за проезд Фото: скриншот с видео

Жители Хабаровска сняли на видео, как находчивый кондуктор в одном городском автобусе сделал оплату проезда в самый час пик практически цирковым представлением. В кабине, набитой людьми, ему стало настолько тесно, что он решил рассчитывать пассажиров буквально зависнув над их головами – взобравшись прямо на верхние поручни. Видео попало в сеть и быстро распространилось.

Очевидцы пишут, что это происходило на маршруте № 25. Утром и вечером в автобусах не протолкнуться, особенно много людей сейчас, в период крещенских морозов.

Как стало известно «КП» - Хабаровск», маршрут обслуживают два перевозчика от компании «Пять звезд», и сейчас на предприятие, для выяснений обстоятельств, отправились представители профильных ведомств. Специалисты узнают, был ли этот человек именно кондуктором, или же это простой пассажир устроил представление. На видеоролике, впрочем, видно, что с пояса «парящего» человека свисает предмет, сильно напоминающий терминал для оплаты банковскими картами.

В городском управлении транспорта пока официально инцидент никак не комментируют.

Помимо этого в сеть попало видео, где показан автобус с номером 25. На нем, сзади, выбито стекло, а внутри есть люди. Авторы видео утверждают, что это как раз тот самый автобус. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за ситуацией.

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